Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Bakanlık bünyesine 826 sözleşmeli işçi alınacağı daha önce duyurulmuştu. Başvurularını tamamlayan adaylar için kura çekimiyle alım yapılacağı belirtilmişti. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kura çekimi 16 Ocak 2021 günü saat 10.00'da Bakanlığın merkez kampüsünde bulunan Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Sonuçların gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
826 İŞÇİ ALINACAK!
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli taşra teşkilatında görev yapmak üzere 826 tarım işçisi istihdam edileceğini açıkladı. Bekir Pakdemirli, "Alımı yapılacak 826 işçi, İŞKUR üzerinden gerekli şartları taşıyanlar arasından kura ile belirlenecek. Dolayısıyla alımda mülakat olmayacak.'' demişti
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?
657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
657 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
ALIM YAPILACAK KADROLAR NELERDİR?
Tarım Orman Bakanlığı işçi alımında adaylar aşağıdaki kadrolarda istihdam edilecek:
Elektrikçi (Genel)
Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni
Kamyon Şoförü
Kimya Laboratuvarı Görevlisi
İnşaat Teknolojisi Teknisyeni
İş Makineleri Operatörü
Laborant (Gıda)
İş Makineleri Operatörü
Aşçı
Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı
Gemici
Marangoz
Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni
Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
Laboratuvar Temizlik İşçisi
Temizlik Görevlisi
Sıhhi Tesisatçı
Sıhhi Tesisatçı
Otomotiv Elektrikçisi
Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)
Tarım İşçisi-Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği)