Marketler birdenbire değiştirdi çoğu kişi farkında bile değil! ŞOK ve BİM'de artık aktüellerin satış günleri değişti ve gözler yeni satış günlerine çevrildi. Binlerce marketiyle 81 ilde binlerce şubesiyle satış yapan BİM ve ŞOK aktüel kataloğları ile ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Sokağa çıkma kısıtlaması kararı öncesi BİM'de aktüel ürünler salı ve cuma günleri, ŞOK'ta çarşamba ve cumartesi günleri satışta sunuluyordu. İki market hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aktüel ürünlerin satışa sunulacağı bilgisini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Ürünlerin bir anca önce almak isteyenlerin ise o günlere dikkat etmesi gerekiyor.

BİM'DEN AKTÜEL KATALOĞ ÜRÜNLERİYLE İLGİLİ KARAR

BİM'in internet sitesinde "Değerli Müşterilerimiz, Koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamsaı nedeniyle Cuma Aktüel ürünlerimizin satış gününde değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda siz değerli müşterilerimize daha sağlık hizmet sunmak amacıyla Cuma günleri satışa sunulan Aktüel ürünlerimiz yeni bir duyuruya kadar ÇARŞAMBA günleri satışa sunulacaktır." ifadelerine yer verildi.