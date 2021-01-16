2021 yılının ilk günleriyle birlikte bankalar tarafından nakit para ihtiyacı olanlara ihtiyaç kredisi tekliflerinde müjdeler geliyor. Çoğu bankanın 75 bin liraya kadar 36 ay vade ile cazip kredi fırsatı yoğunlukla tercih ediliyor. Teklifi duyanlar ise aylık ödeme tutarı ve faiz oranı hakkında detayları araştırarak bilgi sahibi olmak niyetinde. Nakit ihtiyacı olanlar için yeni bir bilgi paylaşıldı. Teklifler arasında Enpara'nın %1,64 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı sağlanıyor. Kredi kampanyasında yer alan bilgilere göre dosya masrafı, ücret veya komisyon talep edilmiyor. Ziraat Bankası 1,64 tüketici kredi faiz oranıyla dikkat çeken teklifler arasında bulunuyor.
AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ
Akbank'ta ihtiyaç kredisinde 36 ay vadeyle 10 bin lira kredinin faiz oranı 2,01 olarak görülüyor. Aylık taksit tutarı ise 418 lira 75 kuruş.
25 bin lira kredi, 36 ay vadenin faiz oranı 1,79. Aylık taksit tutarı 1004 lira.
50 bin lira kredi, 36 ay vadenin faiz oranı 1,61. Aylık taksit tutarı 1940 lira.
GARANTİ BBVA İHTİYAÇ KREDİSİ
Garanti Bankası'nda 36 aylık vadeyle 15 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,94. 15 bin liradan 25 bin liraya kadar faiz oranı ise 1.84 olarak değişiyor. Takvim
50 bin liralık kredinin ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,64 ve aylık taksit tutarı 1.951 lira olarak karşımıza çıkıyor.
100 bin lirada 36 ay vadede ise 1,49 oran karşımıza çıkıyor ve aylık taksit tutarı 3.790 lira.
ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ
Ziraat Bankası'nda tüketici kredisi faiz oranı 1,64. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan örnek hesaplamada 15 bin liranın 36 ay vade ile geri ödemesi aylık 585 lira oluyor. Takvim
İŞ BANKASI
Kredi Tutarı: 75.000 TL
Geri Ödenecek Toplam Tutar: 102.556,44 TL
Kredi Vadesi: 36 ay
Aylık Taksit Tutarı: 2.848,79 TL
Faiz Oranı: 1,50
ENPARA İHTİYAÇ KREDİSİ
Enpara.com'un yüzde 1,64 faiz oranıyla sağladığı kredi imkanı 75.000 TL 36 ay vadeli hesaplandığında aylık ödemesi 2.933 TL olarak karşımıza çıkıyor. Başvuruların değerlendirme sürecinin ardından onay aldığında kredi hemen hesaba yatırılacak.Takvim
Enpara'dan ihtiyaç kredisi için yapılan açıklama şu şekilde:
* Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ni en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 1 aydan 36 aya kadar vadelerle kullanabilirsiniz.
* Enpara.com İhtiyaç Kredisi'nde hiçbir masraf, ücret veya komisyon yoktur. Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ne uygulanan avantajlı faiz oranlarına ve toplam maliyet oranlarına hesaplama aracını kullanarak ulaşabilirsiniz.
Farklı kredi tekliflerini karşılaştırırken toplam maliyet oranlarını dikkate almanızı öneririz. Sizin için en avantajlı olan kredi toplam maliyet oranı en düşük olan kredidir.
* Enpara.com'dan ihtiyaç kredisi alabilmeniz için kredi başvurusunda bulunmanız ve başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi gerekir. Mevcut Enpara.com müşterileri Enpara.com İnternet veya Cep Şubesi'nden, henüz Enpara.com müşterisi olmayanlar ise yukarıda bulunan hesaplama aracını kullanarak başvurabilirler. Başvuru sırasında sizden herhangi bir belge, kefil ya da teminat istenmez.
* İhtiyaç kredisi başvuruları QNB Finansbank kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilir. Daha önce kullanmış olduğunuz kredilerin ve kredi kartlarının ödemelerini geciktirmeden, düzenli olarak yapmış/yapıyor olmanız ve şu anda düzenli bir gelirinizin olması veya son dönemlerde Enpara.com'da bir birikiminizin olması başvurunuzun olumlu değerlendirilmesini sağlayacak en önemli etkenlerdir.
* Kredi başvuruları ortalamada birkaç dakika içerisinde, en geç 8 iş saati içerisinde, değerlendirilerek sonuçlandırılır. Eğer Enpara.com müşterisiyseniz değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda internet veya cep şubemizden kredi ödeme planınızı ve sözleşmesini onaylayarak kredinizi anında kullanabilirsiniz. Eğer Enpara.com müşterisi değilseniz, öncelikle sizi kısa bir süre içinde adresinizde ziyaret ederek Enpara.com müşterisi yaparız.
* İhtiyaç kredisi taksitlerinin ödeme planında belirtilen şekilde, her ay zamanında ve eksiksiz olarak ödenmesi gerekir. Kredi taksitlerinizi Enpara.com İnternet Şubesi, Cep Şubesi, Çözüm Merkezi ve QNB Finansbank ATM'lerinden ödeyebilirsiniz.
Ayrıca, taksit ödeme günlerinde Enpara.com Vadesiz TL hesabınızda yeterli bakiye bulunması durumunda taksitleriniz, hiçbir ek işlem yapmanıza gerek kalmadan, hesabınızdan otomatik olarak tahsil edilir.
* Kredinizi dilediğiniz zaman vadesinden önce kapatabilir, taksitlerini erken ödeyebilir veya toplu bir ara ödeme yapabilirsiniz. Bu durumlarda oluşacak faiz indirimlerinden yararlanırsınız.