2021 yılının ilk günleriyle birlikte bankalar tarafından nakit para ihtiyacı olanlara ihtiyaç kredisi tekliflerinde müjdeler geliyor. Çoğu bankanın 75 bin liraya kadar 36 ay vade ile cazip kredi fırsatı yoğunlukla tercih ediliyor. Teklifi duyanlar ise aylık ödeme tutarı ve faiz oranı hakkında detayları araştırarak bilgi sahibi olmak niyetinde. Nakit ihtiyacı olanlar için yeni bir bilgi paylaşıldı. Teklifler arasında Enpara'nın %1,64 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı sağlanıyor. Kredi kampanyasında yer alan bilgilere göre dosya masrafı, ücret veya komisyon talep edilmiyor. Ziraat Bankası 1,64 tüketici kredi faiz oranıyla dikkat çeken teklifler arasında bulunuyor.

AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Akbank'ta ihtiyaç kredisinde 36 ay vadeyle 10 bin lira kredinin faiz oranı 2,01 olarak görülüyor. Aylık taksit tutarı ise 418 lira 75 kuruş.

25 bin lira kredi, 36 ay vadenin faiz oranı 1,79. Aylık taksit tutarı 1004 lira.

50 bin lira kredi, 36 ay vadenin faiz oranı 1,61. Aylık taksit tutarı 1940 lira.