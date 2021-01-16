Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu bu yıl 393 milyon 650 bin liralık, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 183 milyon 289 bin liralık, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 159 milyon 135 bin liralık, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 155 milyon 787 bin liralık yatırım gerçekleştirecek.

KİT YATIRIMLARININ ÜÇTE BİRİ ULAŞTIRMA VE HABERLEŞMENİN

Öte yandan, 2021 yılındaki KİT yatırımlarının yüzde 33'ünü ulaştırma ve haberleşme yatırımları oluşturuyor. Bu yıl içinde, ulaştırma ve haberleşme için 14 milyar 344 milyon 997 bin lira tutarında KİT yatırımı öngörülürken enerji sektörüne 14 milyar 50 milyon liralık, madencilik sektörüne 13 milyar 960 milyon 251 bin liralık yatırım yapılacak.

Bunları 915 milyon 370 bin lirayla imalat ve 210 milyon 306 bin lirayla tarım sektörlerine yönelik yatırımlar takip edecek.