Yan gelir olsun diye adım attı parayı buluyor! İki odadan aylık kazancı yaklaşık 30 bin lira...

"BİR ODANIN GELİRİ 10 İLE 15 BİN LİRA ARASI"

Aylık bir odanın 10 ile 15 bin lira geliri oluyor. 2 odamız var. Talep şu anda çok iyi ve siparişleri yetiştiremiyoruz. Düzce'de bu mantar pek bilinmiyor ama diğer illere gönderiyoruz.