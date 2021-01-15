A101 16 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünleriyle yarından itibaren satışa sunulacak indirim fırsatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kataloğda temizlikten yiyeceğe pek çok ürün farklılığı dikkat çekerken özellikle 10 TL ve üzeri ürünlerde inanılmaz indirimler yer aldı. Bu bağlamda marketlere gitmeden önce insanlar bu ürünleri öğrenmek istiyor. İşte A101 16 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünleri
A101 16 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
Milka Happy Cows Sütlü ve Beyaz Çikolata
Omo Sıvı Deterjan
Familia/Solo Peçete 100'lü
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 360 ml Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri indirimli
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 3'lü Sos Paketi indirimli
Hayat Su Çeşitleri
Sebze, meyve ve kuruyemiş ürünlerindeki indirimler
Sebze, meyve ve kuruyemiş ürünlerindeki indirimler
Sebze, meyve ve kuruyemiş ürünlerindeki indirimler
Sebze, meyve ve kuruyemiş ürünlerindeki indirimler