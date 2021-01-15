A101 16 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünleriyle yarından itibaren satışa sunulacak indirim fırsatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kataloğda temizlikten yiyeceğe pek çok ürün farklılığı dikkat çekerken özellikle 10 TL ve üzeri ürünlerde inanılmaz indirimler yer aldı. Bu bağlamda marketlere gitmeden önce insanlar bu ürünleri öğrenmek istiyor. İşte A101 16 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünleri

A101 16 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

Milka Happy Cows Sütlü ve Beyaz Çikolata