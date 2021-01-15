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    • Ekonomi
    • 15.01.2021 21:18
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    • 15.01.2021 21:18
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    ürünleri duyuruldu! 'de 10 TL ve üzeri ürünlerde inanılmaz indirim...

    ürünleri duyuruldu. 'de bu hafta sonu Giglio İtalyan Lazanya, Galle Salatalık Turşusu, Milka Happy Cows Sütlü ve Beyaz Çikolata, Scotch Brite Ultra Konfor 2'li Bulaşık Süngeri ve ABC Toz Deterjan Çeşitleri dikkat çekti. A101'de 10 TL ve üzeri ürünlerde inanılmaz indirimler yer alıyor. Bu ürünler ise 360 ml Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri ve Tat 3'lü Sos Paketi. İşte A101 16 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürün listesi...

    takvim.com.tr
    A101 16 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünleri duyuruldu!

    A101 16 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünleriyle yarından itibaren satışa sunulacak indirim fırsatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kataloğda temizlikten yiyeceğe pek çok ürün farklılığı dikkat çekerken özellikle 10 TL ve üzeri ürünlerde inanılmaz indirimler yer aldı. Bu bağlamda marketlere gitmeden önce insanlar bu ürünleri öğrenmek istiyor. İşte A101 16 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünleri

    A101 16 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    Milka Happy Cows Sütlü ve Beyaz Çikolata

    Omo Sıvı Deterjan

    Familia/Solo Peçete 100'lü

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 360 ml Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri indirimli

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 3'lü Sos Paketi indirimli

    Hayat Su Çeşitleri

    Sebze, meyve ve kuruyemiş ürünlerindeki indirimler

    Sebze, meyve ve kuruyemiş ürünlerindeki indirimler

    Sebze, meyve ve kuruyemiş ürünlerindeki indirimler

    Sebze, meyve ve kuruyemiş ürünlerindeki indirimler
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    Haberler Ekonomi A101 16 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünleri duyuruldu! A101'de 10 TL ve üzeri ürünlerde inanılmaz indirim...