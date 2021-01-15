Vatandaşlar arasında değerli bir yatırım aracı olarak bilinen altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken piyasaların kapanış gününde alış satış fiyatlarındaki sert düşüş sürüyor. 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bu bağlamda çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,37 artışla 443,80 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,05 kayıpla 443,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,07 azalışla 2.944,00 liraya geriledi. Geçen hafta 720,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 719,00 liraya düştü.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|437,60
|437,80
|443,50
|443,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.884,00
|2.905,00
|2.923,00
|2.944,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|399,00
|403,00
|404,50
|408,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.818,00
|2.838,00
|2.856,00
|2.876,00
|Yarım Ziynet
|1.410,00
|1.420,00
|1.428,00
|1.438,00
|Çeyrek Ziynet
|705,00
|710,00
|714,00
|719,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,37 artışla 443,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 719,00 lira, Cumhuriyet altını 2.944,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,37 yükselişle 443,80 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 440 BİN 250 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 440 bin 250 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 437 bin 800 lirayı, en yüksek ise 441 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 440 bin 250 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 128 milyon 785 bin 855,78 lira, işlem miktarı ise 2.579,19 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 138 milyon 502 bin 902,36 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
BU HAFTA BORSA VE ALTIN KAYBETTİRDİ, DÖVİZ KAZANDIRDI
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,05, altının gram satış fiyatı yüzde 0,05 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 2,24, avro/TL yüzde 0,82 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, en düşük 1.516,14, en yüksek 1.568,06 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,05 azalarak 1.524,49 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,05 kayıpla 443,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,07 azalışla 2.944,00 liraya geriledi. Geçen hafta 720,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 719,00 liraya düştü.
Bu hafta ABD doları yüzde 2,24 değer kazanarak 7,4920 liraya, avro da yüzde 0,82 artarak 9,0710 liraya yükseldi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,49 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,02 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,98 ile hisse senedi fonları oldu.
ALTININ ONSU 1.833,54 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.833,54 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 kazanımla 440 bin 250 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3825 lira, satışta 7,4121 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3833 lira, satışta 7,4129 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2093, sterlin/dolar paritesi 1,3586, dolar/yen paritesi de 103,83 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,37 düşüşle 55,00 dolardan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ, PETROL YATAY
Altının ons fiyatı, yükseldiği 1,850 dolar düzeyinden, dolar endeksindeki yükselişe bağlı olarak 1,840 dolar bandına düşerken, petrol fiyatları üretim kısıntılarına karşın, artan coronavirus kısıtlamalarının etkisiyle yatay hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;
- Brent petrol yüzde 1.72 düşüşle 55.49 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.71 düşüşle 52.84 dolar,
- altın yüzde 0.15 düşüşle 1,844.52 dolar,
- gümüş yüzde 1.90 düşüşle 25.06 dolar,
- bakır yüzde 1.42 artışla 8,084.00 dolar,
- platin yüzde 2.16 düşüşle 1,097.09 dolar,
- paladyum yüzde 1.84 artışla 2,461.29 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 444 lira, çeyrek altın 732 lira, Cumhuriyet altını da 2,922 liradan satıldı.
Troy Kıymetli Madenler'in, "Güvercin Powell ve teşviklere rağmen altın yatay" başlıklı analizinde şöyle denildi:
"Piyasalar açısından yoğun sayılacak bir gün geride kalırken, altının yaşananlara karşı tepkisi kısıtlı kaldı. Güne 1845 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, gün boyu dar denecek bir bant içerisinde hareket etti. Fed'in tahvil alım programına beklenenden önce son vereceği tartışmalarının yaşanmaya başlandığı ortamda, Fed Başkanı Jerome Powell'in dünkü yaptığı konuşma oldukça büyük bir öneme sahipti.
"Başkan enflasyonda kalıcı bir toparlanma görmeden faiz artırma adına aceleci davranmayacağını bir kez daha vurgularken, tahvil alım programının erken biteceği tartışmasını başlatan Fed üyelerine ise iletişim konusunda daha dikkatli olmaları gerektiği hakkında uyarıda bulundu.
"Başkan'ın sözleri sonrası altın kısmen pozitif tepki vererek 1857 dolar/onsla günün en yüksek seviyesini kaydetti. Günün bir diğer gelişmesi ise Yeni Başkan Joe Biden'ın Fed sonrası yaptığı teşvik paketi açıklamasıydı. Başkan Biden, 1,9 trilyon dolar büyüklüğünde bir teşvik paketi açıkladı. Başkanın açıkladığı pakedin salgınla mücadeleden, vatandaşlara doğrudan verilecek olan yardımlara kadar birçok konuyu içerdiği görüldü.
"Ancak, paketinin büyüklüğü dolayısıyla Cumhuriyetçilerin de desteğine ihtiyaç duyulması, piyasaları şimdilik bu pakete temkinle yaklaştırıyor. Altın da bu temkinli tutumu benimseyerek günü 1846 dolar/onsla açılışa yakın bir kapanışla tamamladı.
"Gümüş ise günü yeşilde kapatmayı başarırken, 26 dolar/onsun altındaki işlemlerine devam ediyor. Dünkü seansa 25.21 dolar/ons seviyesinden başlayan beyaz maden, günü 25.50 dolar/onstan yüzde 1.2 kazançla tamamladı.
"Platin, diğer kıymetli madenler gibi seansı yeşilde kapatmayı başarırken, günün en çok değer kazanan kıymetli madeni oldu. 1103 dolar/ons seviyesinden güne başlayan platin, 1120 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 1.6 kazancı hanesine yazmış oldu.
"Paladyum da günü yeşilde kapatmayı başarırken platinin ardından en çok değer kazanan kıymetli madeni oldu. Paladyum güne 2393 dolar/ons seviyesinden güne başladıktan sonra, 2411 dolar/ons seansı tamamlarken yüzde 0.7 kazancı hanesine yazdı.
"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altın işlemleri dünya fiyatlarına yakın gerçekleşirken, hacim açısından düşük işlemli seanslar devam ediyor. Borsa İstanbul'da toplamda 1740 kg altın, 2129 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."