Vatandaşlar arasında değerli bir yatırım aracı olarak bilinen altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken piyasaların kapanış gününde alış satış fiyatlarındaki sert düşüş sürüyor. 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bu bağlamda çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,37 artışla 443,80 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,05 kayıpla 443,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,07 azalışla 2.944,00 liraya geriledi. Geçen hafta 720,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 719,00 liraya düştü.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?