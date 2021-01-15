Dolardan fazla prim yaptı! Düşük faizli destek kredisi geldi 2020'de konut satış rekoru kırıldı...

FAİZ ARTTI ARALIKTA FRENE BASILDI

Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47.6 düşüşle 105 bin 981 konut satıldı. Ancak 2019 Aralık'ta KDV ve tapu harcı indirimi olduğu için 202 bin satışla en iyi aralık ayı yaşanmıştı. 2020'deki bu büyük düşüş baz etkisine işaret etse de tüm zamanların en kötü aralık satışı yaşandı.