Dijitalleşmeyle birlikte teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak vatandaşlara hizmet vermeyi amaçladıklarını belirten Bakan Selçuk, "E-devlet üzerinden en çok kullanılan 10 hizmetten 5'i bakanlığımıza ait. Sunmuş olduğumuz hizmetleri bürokrasiden arındırarak, hem ekonomik hem de vakit açısından kazanç sağlıyoruz. Kısa çalışma ödeneği başvurularının yanı sıra ayrıca ilk defa 4/b (Bağ-Kur) yapılandırma başvuru işlemlerini de e-devlet üzerinden yapabilme imkanı getirdik" diye konuştu.