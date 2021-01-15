Hemen başvurabilirsiniz! Devletten 20.000-30.000-40.000 TL yardım müjdesi! Karşılıksız gıda, elektrik faturası, ev onarım desteği!

BARINMA YARDIMLARI

Kişilerin barınamayacağı kadar eski, bakımsız ve sağlık koşullarının elverişsiz olduğu evlerin bakım ve onarımı için barınma yardımı yapılır. Muhtaç ailelere betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve yaşanılan doğal afet kapsamında ev eşyası alımı da barınma yardımı içerisinde değerlendirilir.

Barınma yardımı 18 yaşından büyük ve hane içindeki kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olanlara verilir. Aynı zamanda barınma yardımı için yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan birine sahip olunması gerekir. Son olarak ise; onarım ya da bakım yapılacak evin tam hisseli tapusu tek bir kişiye ait olmalıdır. Belirlenen şartlara uygun olan ev onarımlarında 20.000 TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000 TL, betonarme ev yapımlarında 40.000 TL'ye kadar destek verilir.