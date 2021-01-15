Hemen başvurabilirsiniz! Devletten 20.000-30.000-40.000 TL yardım müjdesi! Karşılıksız gıda, elektrik faturası, ev onarım desteği!

20.000 TL'ye varan sosyal yardım müjdesi! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Bu ödemelerden herkes yararlanabiliyor. Devlet tarafından bazı durumlarda vatandaşların mağdur olmaması için çeşitli ödemeler yapılıyor. Fakat birçok vatandaş bu destekleri bilmediği için desteklerden yararlanamıyor. Belli bir sürede talepte bulunulmaması durumunda ise haklar zaman aşımına uğruyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen projeler ışığında ihtiyaç sahibi aileler devletten sosyal yardım alabiliyor. Sosyal yardım programları için belirlenen koşullara uygun olan vatandaşlar kolayca başvurularını yapabiliyorlar. Peki devletin sağladığı sosyal yardımlar nelerdir? Kapsamı ve detayları nelerdir?
GIDA YARDIMLARI
Başta dini bayramlar (Ramazan ve Kurban Bayramı) olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ödeme yapılır. Ödemenin tutarı bakanlığa bağlı mütevelli heyeti tarafından belirlenir. Gıda yardımı ödemesi hakkından yararlanmak için bireylerin 18 yaşından büyük ve ihtiyaç sahibi durumunda gerekir. İhtiyaç sahipliği durumu hane içinde düşen kişi başı gelir üzerinden hesaplanır. Buna göre kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olması şarttır.
BARINMA YARDIMLARI
Kişilerin barınamayacağı kadar eski, bakımsız ve sağlık koşullarının elverişsiz olduğu evlerin bakım ve onarımı için barınma yardımı yapılır. Muhtaç ailelere betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve yaşanılan doğal afet kapsamında ev eşyası alımı da barınma yardımı içerisinde değerlendirilir.
Barınma yardımı 18 yaşından büyük ve hane içindeki kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olanlara verilir. Aynı zamanda barınma yardımı için yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan birine sahip olunması gerekir. Son olarak ise; onarım ya da bakım yapılacak evin tam hisseli tapusu tek bir kişiye ait olmalıdır. Belirlenen şartlara uygun olan ev onarımlarında 20.000 TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000 TL, betonarme ev yapımlarında 40.000 TL'ye kadar destek verilir.
YAKACAK YARDIMLARI
Muhtaçlık durumunda olan ailelerin kış soğuklarında etkilenmemesi adına bedelsiz olarak kömür yardımı yapılır. Kömür yardımı desteğinden yararlanmak için bireylerin 18 yaşından büyük ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olması gerekir. Yakacak yardımı asgari 500 kg olmak üzere mütevelli heyeti tarafından belirlenen miktarlarda verilir. Yakacak yardımı kış aylarının öncesinde yılda bir kez olmak üzere dağıtılır.
EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIM
Sosyal güvencesi bulunmayan ve ihtiyaç sahibi durumundaki eşini kaybeden kadınlara yönelik olarak iki ayda bir olmak üzere PTT aracılığıyla nakdi yardım ödenir. Kadınların sosyal yardımlar yararlanabilmesi için Medeni Kanunun şartlarına uygun olarak resmi nikahlı eşlerinin vefat etmesi gerekir. Eşi vefat eden kadınlara yönelik olarak 375 TL yardım bağlanır.
MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE YAPILAN YARDIMLAR
Birinci dereceden akrabası (eşi, oğlu) askerde olan, sosyal güvencesi bulunmayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların desteklenmesi için sosyal yardım ödemesi yapılır. Askerlik süresi boyunca iki ayda bir defa PTT aracılığıyla 400 TL nakdi yardım verilir.
ÖKSÜZ VE YETİM YARDIMI
Ebeveynlerinden birini ya da her ikisini de kaybeden 18 yaşından küçük muhtaç durumundaki çocuklar için verilen nakdi yardımı ifade eder. Ödeme ebeveynlerden birinin vefat etmesi halinde diğeri ebeveyne, her ikisinin de vefat etmesi şartında ise çocuğa bakan kişiye yapılır. Öksüz ve yetim yardımı kapsamında iki ayda bir 150 TL nakdi yardım sağlanır.
MUHTAÇ ASKER ÇOCUĞU YARDIMI
Babası askerde olan 18 yaşından küçük muhtaç durumda olan çocuklar için yapılan nakdi yardımdır. Askerde olan baba için annenin başvuru yapması halinde iki ayda bir 150 TL yardım bağlanır.
DOĞUM YARDIMI
15 Mayıs 2015 tarihinden sonra canlı ve sağlıklı olarak gerçekleşen çocuklar için bir defa mahsus olarak yapılan yardımdır. Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olan tüm anne ve babalar doğum yardımı hakkından yararlanabilir. Doğum yardımı çerçevesinde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ile üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL tek seferlik yardım yapılır.
ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ (ETD)
Düzenli olarak sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi ailelere elektrik tüketim desteği imkanı verilir. Bu destek kapsamında vatandaşları hiçbir başvuru yapmadan T.C. kimlik kartı ve elektrik faturasıyla PTT şubelerine gitmeleri yeterli olur. Hane içerisinde yaşayan kişi sayısına göre; elektrik tüketim desteğinin miktarı belirlenir.
1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh,
3 kişilik hanelere aylık 100 kWh,
4 kişilik hanelere aylık 125 kWh,
5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh
EĞİTİM MATERYALİ YARDIMI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ihtiyaç sahibi ailelere yapılan eğitim materyali yardımları, İlk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olan haneler aileler başvuru yapabiliyor. Bu yardımlar Eğitim-öğretim dönemi içinde SYD Vakıfları tarafından belirleniyor.
ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI
Şartlı Eğitim Yardımı, sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan ailelere çocuklarını okula göndermeleri şartıyla yapılan yardımlardır. İlk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ailelere lköğretim erkek öğrenci aylık 45 TL, kız öğrenci aylık 50 TL, ortaöğretim erkek öğrenci aylık 55 TL, kız öğrenci aylık 75 TL ödeniyor.
İŞE YÖNLENDİRME YARDIMI
Bu destek, düzenli yardım alan hanelerden 18-55 yaş arası olup, Vakıflarca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR'a bildirilen sosyal yardım yararlanıcılarını kapsıyor. İŞKUR tarafından, iş görüşmesine yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcısı Mütevelli Heyetince belirlen günlük 40-100 TL arası destek alıyor.
ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (SAĞLIK VE GEBELİK)
Sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan ailelere çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri, anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını hastanede yapmaları şartıyla yapılan yardımlardır. Bu destekten 0-5 yaş arası çocuklar hamileler yararlanıyor. Destek kapsamında doğumun Hastanede yapılması halinde bir seferlik 100 TL, Şartlı lohusalık için doğumu takip eden ilk 2 ay süresince aylık 45 TL, Gebelik döneminde aylık 45 TL, çocuk için aylık 45 TL yardım veriliyor. Ödemeler 12 ay ve 2 ayda bir toplu ödeme olarak gerçekleştiriliyor.
SOSYAL YARDIM ALABİLME ŞARTLARI NELERDİR?
Sosyal yardım alabilmek için yönetmelikte belirtilen şartların olması gerekir.
-Herhangi bir sosyal güvencenin olmaması gerekir.
-Sigortalı olarak hiçbir işte çalışmıyor olmak gerekir.
-Sosyal Güvenlik Kurumunda dul veya yetim maaşı gibi yardımları almıyor olmak gerekmektedir.
Yardım başvurusunda bulunan kişilerin yardım başvurularının onaylanması için hane içerisindeki kişi sayısına göre düşen gelir tutarının yoksulluk sınırının altında olması zorunludur. Başvurularda ihtiyaç sahiplerinin bazı belgeleri hazırlamaları gerekir.
-T.C kimlik belgesi aslı veya fotokopisi,
-Muhtaçlık belgesi gibi evraklar hazırlanmalıdır.