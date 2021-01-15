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    • Ekonomi
    • 15.01.2021 10:25
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    • 15.01.2021 10:25
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    'da 4,5 dönüm fındık bahçesi icradan satışa çıktı

    'nun ilan sitesi üzerinden yayınlanan icradan satılık ev, araba, arsa, tarla, dükkan ilanları yine büyük ilgi çekti. 'da satışa çıkarılan 4 bin 514 metrekarelik fındık bahçesine 94 bin 344 lira muhammen bedel belirlendi.

    Samsun'da 4,5 dönüm fındık bahçesi icradan satışa çıktı

    'da Çarşamba İcra Dairesi tarafından 26 Şubat'ta satılacağı duyurulan 4 bin 514 metrekarelik fındık bahçesi yoğun ilgi topladı. 94 bin 344 liraya satışa çıkacağı açıklanan fındık bahçesine ilişkin detaylar ilanda yer aldı.

    'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden duyurusu yapılan ilanda, fındık bahçesinin Samsun Salıpazarı'nda olduğu belirtildi. Fındık bahçesine ulaşımda herhangi bir problem olmadığı belirtilirken, metrekare birim fiyatı 20,90 TL olarak belirlendiği açıklandı.

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