Samsun'da 4,5 dönüm fındık bahçesi icradan satışa çıktı

Samsun'da Çarşamba İcra Dairesi tarafından 26 Şubat'ta satılacağı duyurulan 4 bin 514 metrekarelik fındık bahçesi yoğun ilgi topladı. 94 bin 344 liraya satışa çıkacağı açıklanan fındık bahçesine ilişkin detaylar ilanda yer aldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden duyurusu yapılan ilanda, fındık bahçesinin Samsun Salıpazarı'nda olduğu belirtildi. Fındık bahçesine ulaşımda herhangi bir problem olmadığı belirtilirken, metrekare birim fiyatı 20,90 TL olarak belirlendiği açıklandı.