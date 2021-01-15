Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 15.01.2021 10:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.01.2021 10:35
    ABONE OL

    'da 6,6 dönüm üzüm bağı icradan satışa çıktı! Büyük ilgi çekiyor

    üzerinden yayınlanan ilanla Sarıgöl'de 6 bin 600 metrekare üzüm bağının icradan satışa çıkarıldığı duyuruldu. Bağa değer olarak 184 bin 800 lira belirlendi.

    Manisa'da dikkat çeken ilan! Fiyatıyla şaşırtıyor

    'daki Sarıgöl İcra Dairesi tarafından 1 Nisan 2021 saat 11.40'ta satışa çıkarılacağı duyurulan 6 bin 600 metrekare büyüklüğündeki üzüm bağı ilgi çekti. 184 bin 800 lira muhammen bedel belirlenen bağa ilişkin detaylı bilgilere de ilanda yer verildi.

    'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden duyurusu yapılan ilanda, üzüm bağının Manisa Sarıgöl Dadağlı mahallesinde olduğu açıklandı. Bağda damla sulama sisteminin döşeli olduğu belirtildi.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Manisa'da 6,6 dönüm üzüm bağı icradan satışa çıktı! Büyük ilgi çekiyor