Manisa'daki Sarıgöl İcra Dairesi tarafından 1 Nisan 2021 saat 11.40'ta satışa çıkarılacağı duyurulan 6 bin 600 metrekare büyüklüğündeki üzüm bağı ilgi çekti. 184 bin 800 lira muhammen bedel belirlenen bağa ilişkin detaylı bilgilere de ilanda yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden duyurusu yapılan ilanda, üzüm bağının Manisa Sarıgöl Dadağlı mahallesinde olduğu açıklandı. Bağda damla sulama sisteminin döşeli olduğu belirtildi.