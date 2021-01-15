Tokat İcra Dairesi tarafından 17 Mart 2021'de saat 11.30'da satışa çıkarılacağı açıklanan 73 metrekare büyüklüğündeki asma katlı dükkan fiyatıyla büyük ilgi gördü. 358 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılan dükkana ilişkin detaylı bilgiler de ilanda yer aldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden duyurusu yapılan ilanda, dükkanın Tokat Merkez'de Oğulbey mahallesinde bulunduğu bildirildi. Taşınmazın zemin kat net kullanım alanı 73,20 metrekare, asma kat net kullanım alanı ise 38,43 metrekare olarak açıklandı.