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    • Ekonomi
    • 15.01.2021 10:13
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    • 15.01.2021 10:54
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    Merkez'de kaçırılmayacak fırsat! 17 Mart'ta satışa çıkıyor...

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanlar arasında Merkez'de satışa çıkarılan 73 metrekare asma katlı dükkan dikkat çekti.

    O ilde kaçırılmayacak fırsat! 17 Mart'ta satışa çıkıyor...

    İcra Dairesi tarafından 17 Mart 2021'de saat 11.30'da satışa çıkarılacağı açıklanan 73 metrekare büyüklüğündeki asma katlı dükkan fiyatıyla büyük ilgi gördü. 358 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılan dükkana ilişkin detaylı bilgiler de ilanda yer aldı.

    'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden duyurusu yapılan ilanda, dükkanın Tokat Merkez'de Oğulbey mahallesinde bulunduğu bildirildi. Taşınmazın zemin kat net kullanım alanı 73,20 metrekare, asma kat net kullanım alanı ise 38,43 metrekare olarak açıklandı.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın...

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    Haberler Ekonomi Tokat Merkez'de kaçırılmayacak fırsat! 17 Mart'ta satışa çıkıyor...