Bu yıl göreve başlayan 900 bin taşeron işçi de yararlanacak

Kamu işçilerininse hem bu hem de gelecek yıl maaş zam oranları masada görüşülecek. Diğer dönemlerden farklı olarak bu yıl toplu sözleşmeden kamu işçisi olarak göreve başlayan 900 bin taşeron işçi de yararlanacak.

Kamu işçileri için bu yıl başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde ücretlerin Haziran sonu Temmuz ayı başında belirlenmesi bekleniyor.