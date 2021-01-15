Memur maaşı yattı mı? Memur maaşları ve farkları ne zaman ödenecek? Yeni yılın ilk ayıyla birlikte gözler zamlı maaşlara ve fark ödemelerine çevrildi. Ocak ayının 4'ünde Aralık ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla yeni zamlı memur maaşları da belli oldu. Memur ve memur emeklileri maaşlarına yüzde 3+4.36 oranında zam yapıldı. İşte merak edilen detaylar...
MEMUR MAAŞI YATTI MI?
2021 Ocak zamlı maaş ödemeleri bugün memurlar ile başladı. Memurlar yeni maaşlarını 14 günlük zam farkıyla birlikte hesaplarında görecek.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?
Memurların Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 7.33'e ulaşırken, bu artış hem maaşlara hem aile yardımına yansıdı. Aile yardımı dahil en düşük maaş 4 bin 500 liraya yükseldi.
MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?
Tabloyu inceleyerek, 2021'in ilk yarısında geçerli olacak memur maaşlarını öğrenebilirsiniz
MEMUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN ALACAK?
Memur emeklileri maaşlarını erken aldılar. O yüzden zam yansıtılmadı. Onların zam farkları da bu ay içinde SGK tarafından açıklanacak bir takvim ile duyurulacak.
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
3600 ek gösterge konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor. 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler şu şekilde:
BAKAN LÜTFİ ELVAN'DAN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren 3600 ek göstergeye ilişkin müjde verdi. Elvan, "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ediyor. Bunun belirli bir yükü söz konusu. Sağlıklı bir şekilde analiz etme yönünde çaba sarf ediyorlar" dedi.
BAKAN FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ek gösterge ile ilgili, "Bu anlamda daha etkin bir performansı devreye sokmak anlamında da bir düzenleme yaptık. Bununla ilgili 3600 ek göstergeyle ilgili sadece sağlık çalışanları değil, diğer benzer çalışanlarla ilgili bir düzenleme var. Onunla ilgili bir çalışmanın olduğunu zaten biliyoruz. Şu dönemde üzerinde daha çok durduğumuz bu performansın şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini hızla kolaylaştırmak şeklinde olacak." dedi.
KAPSAMIN GENİŞLETİLMESİ TALEBİ
Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istenirken, düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor.
Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?
Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.