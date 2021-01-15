Piyasaların kapanış gününde döviz kurlarındaki son gelişmeleri merak edenler arama motorları üzerinden sorgulatmalar yapıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,3720 liradan, avro 8,9490 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3820 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9590 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: