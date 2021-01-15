Piyasaların kapanış gününde döviz kurlarındaki son gelişmeleri merak edenler arama motorları üzerinden sorgulatmalar yapıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,3720 liradan, avro 8,9490 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3820 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9590 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum
DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,3810
|7,3820
|7,4910
|7,4920
|Avro
|8,9580
|8,9590
|9,0700
|9,0710
|Sterlin
|10,0570
|10,1080
|10,1710
|10,2220
|İsviçre Frangı
|8,2740
|8,3160
|8,4040
|8,4470
|ANKARA
|ABD Doları
|7,3510
|7,4310
|7,4610
|7,5410
|Avro
|8,9180
|8,9980
|9,0300
|9,1100
|Sterlin
|9,9970
|10,2070
|10,1110
|10,3210
ALTININ KİLOGRAMI 440 BİN 250 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 440 bin 250 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 437 bin 800 lirayı, en yüksek ise 441 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 440 bin 250 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 128 milyon 785 bin 855,78 lira, işlem miktarı ise 2.579,19 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 138 milyon 502 bin 902,36 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
ABD'de dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı verilerinin beklentilerden kötü gelmesinin ardından New York borsasındaki satış ağırlıklı seyir, bugün Asya borsalarına da taşındı.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonda sorun görmedikçe faizleri yükseltmeyecekleri açıklaması ve ABD'de başkanlığa seçilen Joe Biden'ın yeni destek paketine ilişkin verdiği detaylar da yatırımcıların odağında yer alan diğer konular oldu.
Öte yandan Çin Merkez Bankası'ndan bugün yapılan açıklamada, yuanın değer kaybetmesi ya da kazanmasının sürdürülebilir olmadığı, dalgalanmaların normal sınırlar içinde kalacağı belirtilirken, "Varlık fiyatlarındaki büyük dalgalanmaları makro ihtiyati politikalar yoluyla engelleyeceğiz. Global risklere karşı da uyanık olacağız." ifadeleri kullanıldı.
Gelişmelerin ardından, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 3.566 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinden kapandı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 28.519 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 103,7 seviyelerinde yatay hareket etti.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 azalışla 49.144 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 artışla 28.574 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 kayıpla 3.086 puanda seyrediyor.
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,41 azalışla 410,30 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,32 değer kaybıyla 13.940 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 azalışla 6.764 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 düşüşle 5.642 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,47 değer kaybıyla 8.333 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,09 azalarak 22.617 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,33 azalışla 1,2123 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, aşılama çalışmalarına karşın dünya genelinde vaka ve ölüm sayılarındaki artış nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılabileceği endişelerinin pay piyasaları üzerinde baskıya neden olduğunu ifade etti.
Dün yayımlanan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aralık ayı para politikası toplantı tutanaklarındaki, avro kurundaki yükselişin enflasyon görünümü üzerinde olumsuz etki oluşturabileceği vurgusuna dikkati çeken analistler, avro/dolar paritesinin açıklama sonrası başlayan düşüş eğilimini bugün de devam ettirdiğini söyledi.
Analistler, bugün, Avro Bölgesi'nde kasım ayı dış ticaret dengesi, ABD'de tüketici güven endeksi, perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildirdi.
ALTIN VE PETROL FİYATLARI YATAY
Altının ons fiyatı, dolardaki değer kayıplarının desteğinde yükseldiği 1,850 dolar düzeyinde yatay hareket ediyor.
Ünlü&Co analizinde, ons altının güçlü destek bulmakta başarılı olamadığına işaret edilerek, "ABD'de mali teşvik paketinin büyüklüğünün artırılması enflasyon beklentilerini sınırlı da olsa destekleyebilecek bir zemin yaratsa da, altının ons fiyatının buna verdiği tepkinin son derece sınırlı kaldığını görüyoruz" denildi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) yeni dönem üretim kısıntıları üzerinde anlaşmalarının ardından yükselen Brent petrol de son 3-4 gündür 55 dolar düzeyinde tutunuyor.
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;
- Brent petrol yüzde 1.26 düşüşle 55.75 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.21 düşüşle 53.11 dolar,
- altın yüzde 0.17 artışla 1,850.50 dolar,
- gümüş yüzde 0.34 düşüşle 25.45 dolar,
- bakır yüzde 1.42 artışla 8,084.00 dolar,
- platin yüzde 1.71 düşüşle 1,102.07 dolar,
- paladyum yüzde 0.87 düşüşle 2,395.87 dolar düzeyindeydi.