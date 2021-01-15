Marketler kaçta kapanıyor? 15 Ocak Cuma market çalışma saatleri! BİM A101 ŞOK kaçta kapanacak?

MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta içi marketler saat 10:00'da açılıyor ve 20:00'ye kadar hizmet veriyor. Hafta sonu yasağa çıkma saatleri içerisinde de marketler saat 17:00'ye kadar hizmet veriyor.

Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.