Marketler kaçta kapanıyor? 15 Ocak Cuma market çalışma saatleri! BİM A101 ŞOK kaçta kapanacak?

Marketler kaçta kapanıyor? 15 Ocak market çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 15 Ocak akşamı başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi marketlerin kaçta kapanacağı merak edilen sorulardan birisi. Peki, BİM A101 ŞOK çalışma saatleri nasıl? İşte marketler kaçta kapanıyor sorusunun cevabı!
MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?
Hafta içi marketler saat 10:00'da açılıyor ve 20:00'ye kadar hizmet veriyor. Hafta sonu yasağa çıkma saatleri içerisinde de marketler saat 17:00'ye kadar hizmet veriyor.
Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ
ŞOK hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ
Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
HAFTA SONU ALKOL SATIŞI YASAK MI?
Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ancak sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmayacak.