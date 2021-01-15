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    • Ekonomi
    • 15.01.2021 10:44
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    • 15.01.2021 10:44
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    İzmir'de marka araç 65 bin liraya icradan satışa çıktı

    üzerinden yayınlanan satılık ilanları, araç sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat sunuyor. Son yayınlanan ilanlarda İzmir'de satışa çıkarılan 2016 model Symbol araç fiyatıyla adeta ilgi odağı oldu.

    İkinci el otomobilde büyük fırsat! Satış tarihi belli oldu

    İzmir Menderes İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan , araç sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat sundu. 2016 model Symbol model araca 65 bin TL değer biçildi.

    'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 11 Şubat 2021 olarak duyuruldu. İlanda araca ilişkin bilgiler de yer aldı. Buna göre aracın dizel, manuel, beyaz renkte olduğu belirtildi.

    İcradan satılık Renault Symbol marka otomobille ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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    Haberler Ekonomi İzmir'de Renault marka araç 65 bin liraya icradan satışa çıktı