İzmir Menderes İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan otomobil, araç sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat sundu. 2016 model Renault Symbol model araca 65 bin TL değer biçildi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 11 Şubat 2021 olarak duyuruldu. İlanda araca ilişkin bilgiler de yer aldı. Buna göre aracın dizel, manuel, beyaz renkte olduğu belirtildi.