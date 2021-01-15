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    • Ekonomi
    • 15.01.2021 10:52
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    • 15.01.2021 10:52
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    marka lüks fiyatıyla dikkat çekti! İcradan satılık lüks araç

    'nda yayınlanan icradan satılık ev, araba, arsa, dükkan ilanlarını her gün on binlerce kişi takip ediyor. Son yayınlanan ilanlar arasında bulunan 2019 model marka G3L model 595 bin 350 liralık fiyatıyla dikkat çekti.

    BMW marka lüks otomobil fiyatıyla dikkat çekti

    İstanbul Anadolu 15. İcra dairesi tarafından satışa çıkarılan 2019 model marka G3L model , 595 bin 350 TL muhammen bedeliyle dikkatleri üzerine çekti.

    'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 17 Şubat 2021 olarak duyuruldu. İlanda araca ilişkin bilgilere de yer verildi. İşte araçla ilgili bazı bilgiler:

    2019 model, BWM marka, G3L tipli, benzinli, otomatik, motor gücü 125 HP, gri renkte...

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    Haberler Ekonomi BMW marka lüks otomobil fiyatıyla dikkat çekti! İcradan satılık lüks araç