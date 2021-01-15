İstanbul Anadolu 15. İcra dairesi tarafından satışa çıkarılan 2019 model BMW marka G3L model otomobil, 595 bin 350 TL muhammen bedeliyle dikkatleri üzerine çekti.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 17 Şubat 2021 olarak duyuruldu. İlanda araca ilişkin bilgilere de yer verildi. İşte araçla ilgili bazı bilgiler:

2019 model, BWM marka, G3L tipli, benzinli, otomatik, motor gücü 125 HP, gri renkte...