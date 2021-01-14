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    • 14.01.2021 22:21
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    ürünleri duyuruldu! 'ta otomobil ve telefon ürünlerinde muhteşem fırsat...

    ürünleri merakla sorgulanıyor. 15 Ocak 2021 Cuma aktüel kataloğunda yer alan yeni ürün indirimleri marketlerden alışveriş yaparak fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. ŞOK'ta araç ve telefon ürünlerinde yeni fırsatlar dikkat çekerken Matchbox 5'li Arabalar, Kışlık Oto Bakım Seti, 4 Parça Oto Paspas, Asonic i9 Kablosuz Bluetooth Kulaklık ürünleri ön planda bulunuyor.

    takvim.com.tr
    ŞOK 15 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünleri duyuruldu!

    ŞOK 15 Ocak 2021 Cuma aktüel kataloğu indirimleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta Vector 4Seasons G2 XL Oto Lastik, Asonic i9 Kablosuz Bluetooth Kulaklık, Sensörlü Wireless Şarj&Telefon Tutucu, Araç Çakmak Şarjı, Palmera PA350JE Palmera Jeneratör, Hugel Akü 12V 60AH, Everest Araç Dikiz Aynası, Çekme Halatı, Kriko, 4 Parça Oto Paspas, Kışlık Oto Bakım Seti, Koltuk Arkası Organizer ve Jacobs Monarch Eko Paket ürünleri dikkat çekmeyi başardı. İşte ŞOK 15 Ocak 2021 Cuma aktüel kataloğu fiyat listesi...

    ŞOK 15 OCAK 2021 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

    i9 Kablosuz Bluetooth Kulaklık
    • Gelen aramayı kulaklıktan cevaplama
    • Bluetooth versiyon 5.0
    • 2 saate kadar konuşma süresi
    • 2 saate kadar şarj süresi

    Araç Çakmak Şarjı
    • 3.1A - Çift usb girişli

    PA350JE Palmera Jeneratör
    • Benzinli • İpli • Bakır sargılı alternatör
    • Motor gücü 6,5 hp • 4,9 Kw
    • Silindir hacmi 196 cm³
    • Sürekli çalışma gücü/
    Maks çalışma gücü: 2,5 - 2,8 Kw
    • 10,4 Amper • 15 lt • Voltmetreli
    • 2 adet AC Çıkış, 1 adet DC Çıkış

    Hugel Akü 12V 60AH
    • Tam kapalı
    • Bakımsız

    Hugel Akü 12V 60AH
    • Tam kapalı
    • Bakımsız

    Bijon Anahtarı
    • 17, 19, 21, 23

    4 Parça Oto Paspas
    • Kokusuz PVC malzeme
    • Kaydırmaz taban
    • Tüm araçlar için kesilip kullanılabilir
    • 4 Mevsim kullanılabilir

    Bagaj Organizer
    • 37x30x24 cm

    Kompresör
    • 150 PSI • 3 metre kablo, 1 metre hortum
    • 3 ayrı şişirme ucu
    • Analog basınç göstergesi

    Jacobs Monarch Eko Paket
    • 100 gr
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    Haberler Ekonomi ŞOK 15 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünleri duyuruldu! ŞOK'ta otomobil ve telefon ürünlerinde muhteşem fırsat...