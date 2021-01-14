ŞOK 15 Ocak 2021 Cuma aktüel kataloğu indirimleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta Vector 4Seasons G2 XL Oto Lastik, Asonic i9 Kablosuz Bluetooth Kulaklık, Sensörlü Wireless Şarj&Telefon Tutucu, Araç Çakmak Şarjı, Palmera PA350JE Palmera Jeneratör, Hugel Akü 12V 60AH, Everest Araç Dikiz Aynası, Çekme Halatı, Kriko, 4 Parça Oto Paspas, Kışlık Oto Bakım Seti, Koltuk Arkası Organizer ve Jacobs Monarch Eko Paket ürünleri dikkat çekmeyi başardı. İşte ŞOK 15 Ocak 2021 Cuma aktüel kataloğu fiyat listesi...
ŞOK 15 OCAK 2021 CUMA AKTÜEL KATALOĞU
i9 Kablosuz Bluetooth Kulaklık
• Gelen aramayı kulaklıktan cevaplama
• Bluetooth versiyon 5.0
• 2 saate kadar konuşma süresi
• 2 saate kadar şarj süresi
Araç Çakmak Şarjı
• 3.1A - Çift usb girişli
PA350JE Palmera Jeneratör
• Benzinli • İpli • Bakır sargılı alternatör
• Motor gücü 6,5 hp • 4,9 Kw
• Silindir hacmi 196 cm³
• Sürekli çalışma gücü/
Maks çalışma gücü: 2,5 - 2,8 Kw
• 10,4 Amper • 15 lt • Voltmetreli
• 2 adet AC Çıkış, 1 adet DC Çıkış
Hugel Akü 12V 60AH
• Tam kapalı
• Bakımsız
Hugel Akü 12V 60AH
• Tam kapalı
• Bakımsız
Bijon Anahtarı
• 17, 19, 21, 23
4 Parça Oto Paspas
• Kokusuz PVC malzeme
• Kaydırmaz taban
• Tüm araçlar için kesilip kullanılabilir
• 4 Mevsim kullanılabilir
Bagaj Organizer
• 37x30x24 cm
Kompresör
• 150 PSI • 3 metre kablo, 1 metre hortum
• 3 ayrı şişirme ucu
• Analog basınç göstergesi
Jacobs Monarch Eko Paket
• 100 gr