A101 14 Ocak 2021 Perşembe aktüel kataloğunda yer alan ürünler yarın sabah raflarda olacak. Bu kapsamda yeni satışa sunulacak ürünler merak edilmeye başlandı. Teknoloji ve bakım ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Felix Smarta Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül, Reeder P13 Cep Telefonu ve Elle Saç Kurutma Makinesi merakla beklenen ürünler arasında yer aldı. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler satılıyor? İşte aktüel kataloğ fiyat listesi

A101 14 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU

Reeder P13 Cep Telefonu