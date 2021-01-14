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    • Ekonomi
    • 14.01.2021 23:18
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    • 14.01.2021 23:18
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    nda yeni indirimler var! 'de bu hafta hangi ürünler satılıyor?

    nda yer alan yeni indirimli ürünler alışveriş yapacaklar tarafından araştırılıyor. 'de bu hafta Elle Saç Kurutma Makinesi, Felix Smarta Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül, Aprilla Kablosuz Erkek Bakım Cihazı, FLV Türk Kahve Makinesi, TOSHIBA 49" UHD Android LED TV, AMAZFIT Verge GPS'li Konuşma Özellikli Akıllı Saat, Reeder P13 Cep Telefonu, SEG STF 65 Turbo Fırın, SEG SBM 6001 A++ Bulaşık Makinesi ve Tefal Easygliss Buharlı Ütü ürünleri ön planda. İşte A101 14 Ocak aktüel kataloğu

    takvim.com.tr
    A101 14 Ocak aktüel kataloğunda yeni indirimler...

    A101 14 Ocak 2021 Perşembe aktüel kataloğunda yer alan ürünler yarın sabah raflarda olacak. Bu kapsamda yeni satışa sunulacak ürünler merak edilmeye başlandı. Teknoloji ve bakım ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Felix Smarta Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül, Reeder P13 Cep Telefonu ve Elle Saç Kurutma Makinesi merakla beklenen ürünler arasında yer aldı. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler satılıyor? İşte aktüel kataloğ fiyat listesi

    A101 14 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU

    Reeder P13 Cep Telefonu

    SEG STF 65 Turbo Fırın

    Elle Saç Kurutma Makinesi

    Trend Saklama Kabı 3'lü ve 4'lü

    Piranha Klavye ve Mouse Seti

    Rubenis Bay/Bayan Şemsiye

    Ev/Banyo Aksesuarları

    Prima Çocuk Bezi Çeşitleri

    Agiss Sirli Yüz Ağda Bandı 24'lü

    Torku Çubuk Kraker
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    Haberler Ekonomi A101 14 Ocak aktüel kataloğunda yeni indirimler var! A101'de bu hafta hangi ürünler satılıyor?