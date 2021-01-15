24 ay boyunca maaş verilecek! Devletten milyonlara güzel haber! Dilekçe ile hemen başvurun...

Dilekçe ile hemen başvurun... 24 ay boyunca maaş verilecek! SGK tedavisi zor hastalıklara maruz kalan sigortalılara maaş bağlıyor. Bunun için gerekli ilk ve en önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair 'sağlık kurulu raporu'. Rapor için il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvuru yapılıyor. Kişi buradan da yetkili hastanelere sevk ediliyor. Her engelli, malul sayılmıyor çünkü burada belirleyici olan işgücü kaybının yüzde 60 ve yukarı olması. Kişi, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğunu belgelerse ve en az 1800 gün prim ödemişse maaşa hak kazanıyor. Malulen emekli olabilmek için çalışma gücü kaybında dikkate alınan rahatsızlıkların ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra başlamış olması gerekiyor.
Kişi, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğunu belgelerse ve en az 1800 gün prim ödemişse maaşa hak kazanıyor. Malulen emekli olabilmek için çalışma gücü kaybında dikkate alınan rahatsızlıkların ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra başlamış olması gerekiyor. Malul kişinin en az 10 yıl sigortalı olması da aranan diğer bir şart. Başkasının bakımına muhtaç derecede durumu ağır olan hastalarda 10 yıllık sigortalılık süresine bakılmıyor. Ancak, en az 1800 gün prim ödemeleri isteniyor.
Tüm kanser çeşitlerinde
Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği'nde maluliyet süresi ayrıca belirtilmeyen tüm kanser hastalıklarında, tanı konulduğu tarihten itibaren bir yıl içinde başvurmak koşuluyla 18 ay süreyle maluliyet aylığı bağlanıyor. Bazı hastalıklarla ilgili tanı konulduğunda ise 12 ya da 24 ay aylık bağlanabiliyor. Kemik iliği nakli yapılanlar 12 ay, kan kanseri tedavisi görenler ve verem hastaları 24 ay malul aylığı alabiliyor.
Sağlık durumuna göre süre uzuyor
Kemik iliği dışındaki diğer tüm organ nakli olanlar ile diyalize girmeyen kronik böbrek yetmezliği olanlar da malul aylığı bağlatabiliyor. 12 ay ile 24 ayın sonunda, sağlık kurulu raporu alarak çalışma gücünde yüzde 60 ve üzeri oranda kayıp olduğunu belgeleyenlerin malûliyet aylığı devam ediyor. Çalışmaya olanak vermeyen genetik hastalıklar, MS, parkinson, alzheimer, demans, sara ve bazı psikiyatrik hastalıklar, kalp yetmezliği, sindirim sistemi kanamaları, astım, KOAH, uyku bozuklukları için de malul aylığı bağlanabiliyor.
Geçici aylık kapsamındaki hastalıklar
Kanser (baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl miyelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın bağırsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri)
Epilepsi
Demans
Beyin tümörleri
Parkinson sendromu
Anemi
Kol, bacak gibi organ kaybı
Behçet hastalığı
Gastrointestinal kanamalar
Karaciğer sirozu
Karaciğer nakli
Kalp yetmezliği
Kalp kapak hastalıkları
Kalp nakli
Böbrek nakli
Akciğer nakli
Tüberküloz
AIDS.
Serebral palsi
Multiple Skleroz
Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)
Şizofreni
Bipolar bozukluk
Görme azlığı
Retina kanamaları
Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı
İKİ EMEKLİ MAAŞI ALINABİLİR Mİ?
Hem babadan hem eşten emekli maaşı alınır mı?
Soru: Babam 4/c'den emekli memurdu. Annem ev hanımı ve hiçbir geliri yok. Babamı yakın zamanda kaybettik. Annemin babası Bağ-Kur emeklisi idi. Onu 1997 yılında kaybettik. Annem hem eşinden hem de babasından aylık alabilir mi?
Cevap: Annenizin eşi (babanız) Emekli Sandığı, babası (dedeniz) Bağ-Kur emeklisi olduğundan, annenize babasından da aylık bağlanır. Diğer bir deyişle, anneniz hem eşinden hem babasından aylık alabilir.
EMEKLİ MAAŞLARI İLE ALAKALI PEK BİLİNMEYEN DURUM
Vefat eden yakınlarından emekli aylığı alan vatandaşlar için ise pek bilinmeyen bir husus var. Emekli vatandaş hangi sigorta kurumuna tabi olursa olsun vefat eden eşinden ikinci bir emekli aylığı alabiliyor. Ancak burada da aylık alınan kurumun farklı olması gerekiyor. Öğreniğin Bağ-Kur emeklisi bir vatandaş vefat eden eşinin SSK emeklisi olması durumunda eşinin emekli maaşının yüzde 50'sini kendisine dul aylığı olarak bağlatabiliyor. Emekli Sandığı'na bağlı emeklilerin maaşlarından verilecek olan dul aylığı ise yüzde 75 oranında oluyor.
İKİ EMEKLİ MAAŞINI BİRDEN NASIL ALABİLİRSİNİZ
İki emekli aylığı alma durumu Türkiye'de pek bilinmeyen bir durum olduğu için çok sayıda vatandaş bu imkandan yararlanamıyor. Gerekli bilgileri aldıktan sonra durumları uyan vatandaşlar başvurularını yaparak iki emekli maaşını birden alabiliyorlar.