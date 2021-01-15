FOX TV'nin sanayi üretimi üzerinden yaptığı kriz algısı A Haber canlı yayınında grafiklerle çürütüldü!

"REZİL OLUYORLAR AMA YÜZLERİ KIZARMIYOR"

Konuyla ilgili Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, FOX TV'nin istatistikleri çarpıtmasına tepki göstererek yalan haberi A Haber canlı yayınında verilerle çürüttü.

Erdem, "Ne zaman bu ülkede iyi bir şey olsa, iyi bir rakam açıklansa birileri ortaya çıkıp bunları çarpıtmaya çalışıyor. Bunu da habercilik adı altında yapıyor olmaları üzücü. Çünkü bu bir habercilik değil. Devletin kurumlarının açıkladığı rakamları çarpıtarak insanların aklını bulandırmaya çalışıyorlar. Ne zaman bu ülkede iyi bir şey olsa, kötü bir şey empoze etmeye çalışıyorlar. Ekonominin yüzde 50'simoral motivasyondur. Her gün bir kamerayı İŞKUR'un önüne götürüp oradaki insanların devlete küfretmesini sağlamak da doğru habercilik değil. Bunlar rezil oluyorlar ama yüzleri kızarmıyor" dedi.