Esnafa kira yardımı ve hibe desteği ne zaman ödenecek? 1000 TL Esnafa Kira yardımı başvuru sonuçları ne zaman belli olur?

ESNAFA KİRA YARDIMI VE HİBE DESTEĞİ (GELİR KAYBI) ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Gelen açıklamaya göre; gelir kaybı olarak da ifade edilen 1000 TL hibe desteği ödemeleri üç aylık süreyle gerçekleştirilecek. Öte yandan iş yerlerinin büyük şehirlerde bulunduğu yerlerde 750, diğer şehirlerde ise 500 TL'lik kira yardımı yapılacak ve bu ödemeler de yine 3 ay boyunca sürecek…

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname, elektronik ortamda onaylanacak.

Esnafa verilecek olan hibe ve kira desteği tutarının 11 Ocak tarihinde başvuruların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde neticelenmesi bekleniyor.