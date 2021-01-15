FITCH: Büyüme hızlanacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow, aşılamaların yapılması ve kısıtlamaların azaltılmasıyla birlikte Türkiye ekonomisinin özellikle yılın ikinci yarısından sonra hız kazanacağını, büyümenin 2021'de yüzde 3.5 seviyesinde olmasının beklendiğini belirtti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) de Türkiye ekonomisine ilişkin 2020 daralma beklentisini yüzde 1.3'ten yüzde 0.2'ye revize etti. 2021 için büyüme tahmini yüzde 2.6 ve 2022 için yüzde 3.5 olarak açıklandı.