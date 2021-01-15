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    FITCH: Büyüme hızlanacak

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Direktörü , aşılamaların yapılması ve kısıtlamaların azaltılmasıyla birlikte ekonomisinin özellikle yılın ikinci yarısından sonra hız kazanacağını, büyümenin 2021’de yüzde 3.5 seviyesinde olmasının beklendiğini belirtti.

    FITCH: Büyüme hızlanacak

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Direktörü , aşılamaların yapılması ve kısıtlamaların azaltılmasıyla birlikte ekonomisinin özellikle yılın ikinci yarısından sonra hız kazanacağını, büyümenin 2021'de yüzde 3.5 seviyesinde olmasının beklendiğini belirtti.

    () de Türkiye ekonomisine ilişkin 2020 daralma beklentisini yüzde 1.3'ten yüzde 0.2'ye revize etti. 2021 için büyüme tahmini yüzde 2.6 ve için yüzde 3.5 olarak açıklandı.

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    Haberler Ekonomi FITCH: Büyüme hızlanacak