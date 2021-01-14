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    • 14.01.2021 23:56
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    19 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğu ürünleri belli oldu! BİM'de o ürünlerde inanılmaz indirimler...

    19 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğu ürünleri firma tarafından internet sitesi üzerinden duyuruldu. BİM'de gelecek hafta dikkat çeken ürünler arasında Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Starter Pack, Urban Care Macadamia Özlü Saç Bakım Şampuanı, Gliss Bukle Belirginleştirici Bakım Kremi, Slazenger Deodorant Erkek, Deep Fresh Sprey Kolonya ve Golden Rose Lip Butter Dudak Koruyucu yer alıyor. Peki, BİM'de önümüzdeki hafta başka hangi ürünler var? İşte BİM 19 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğu ürünleri

    BİM 19 Ocak aktüel kataloğu ürünleri belli oldu!

    BİM 19 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğu ürünleri gelecek hafta fırsatlı ürünleri kaçırmak istemeyenler tarafından sorgulanıyor. Kozmetik, bakım ve ev ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Deep Fresh Sprey Kolonya, Urban Care Macadamia Özlü Saç Bakım Şampuanı, Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Starter Pack ve Colgate Ağız Bakım Suyu dikkat çekiyor. İşte BİM 19 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğu ürün fiyatları...

    BİM 19 OCAK 2021 SALI AKTÜEL KATALOĞU

    Colgate
    Diş Macunu
    • Sensation White
    • 75 ml

    Kadife Çanta

    Mehmet Aydın
    Katı Sabun
    • Zeytinyağlı Defne
    • Bıttım

    Deep Fresh
    Sprey Kolonya
    • 100 ml

    Dermokil
    Kendin Yap Maske
    • 280 ml

    Bebek Tulumu
    • 3-6 / 6-9 ay
    • Kız / Erkek

    Comfort Family
    Çamaşır Takımı 2'li
    • 1-3 yaş
    • Kız/Erkek Çocuk

    Comfort Family
    3'lü Soket Çorap Kadın
    • 36-40 numara

    Çorap Çeşitleri
    • Kız Çocuk / Kadın
    • Kadın külotlu çorap, Kadın dizaltı çorap, Çocuk külotlu çorap

    Kalın Askılı Atlet Kadın
    • S-M-L-XL

    Comfort Family
    Uzun Crop Atlet
    • S-M / L-XL
    • %97 pamuk, %3 elastan
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    Haberler Ekonomi BİM 19 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğu ürünleri belli oldu! BİM'de o ürünlerde inanılmaz indirimler...