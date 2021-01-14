BİM 19 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğu ürünleri gelecek hafta fırsatlı ürünleri kaçırmak istemeyenler tarafından sorgulanıyor. Kozmetik, bakım ve ev ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Deep Fresh Sprey Kolonya, Urban Care Macadamia Özlü Saç Bakım Şampuanı, Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Starter Pack ve Colgate Ağız Bakım Suyu dikkat çekiyor. İşte BİM 19 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğu ürün fiyatları...
BİM 19 OCAK 2021 SALI AKTÜEL KATALOĞU
Colgate
Diş Macunu
• Sensation White
• 75 ml
Kadife Çanta
Mehmet Aydın
Katı Sabun
• Zeytinyağlı Defne
• Bıttım
Deep Fresh
Sprey Kolonya
• 100 ml
Dermokil
Kendin Yap Maske
• 280 ml
Bebek Tulumu
• 3-6 / 6-9 ay
• Kız / Erkek
Comfort Family
Çamaşır Takımı 2'li
• 1-3 yaş
• Kız/Erkek Çocuk
Comfort Family
3'lü Soket Çorap Kadın
• 36-40 numara
Çorap Çeşitleri
• Kız Çocuk / Kadın
• Kadın külotlu çorap, Kadın dizaltı çorap, Çocuk külotlu çorap
Kalın Askılı Atlet Kadın
• S-M-L-XL
Comfort Family
Uzun Crop Atlet
• S-M / L-XL
• %97 pamuk, %3 elastan