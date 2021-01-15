ŞOK aktüel ürünler kataloğu 15 Ocak Cuma 2021 yayınlanır yayınlanmaz merak edilerek incelenler arasında yer aldı. ŞOK hafta sonu fırsatları kataloğu yine dopdolu, birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla satışan sunan marketler zincirinde özellikle araç sahiplerini ilgilendiren kampanyalar yer alıyor. Koronavirüs salgınından dolayı ŞOK marketler hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet veriyor. İşte güncel katalog…
ŞOK 15 OCAK 2021 CUMA AKTÜEL KATALOĞU
i9 Kablosuz Bluetooth Kulaklık
• Gelen aramayı kulaklıktan cevaplama
• Bluetooth versiyon 5.0
• 2 saate kadar konuşma süresi
• 2 saate kadar şarj süresi
Araç Çakmak Şarjı
• 3.1A - Çift usb girişli
PA350JE Palmera Jeneratör
• Benzinli • İpli • Bakır sargılı alternatör
• Motor gücü 6,5 hp • 4,9 Kw
• Silindir hacmi 196 cm³
• Sürekli çalışma gücü/
Maks çalışma gücü: 2,5 - 2,8 Kw
• 10,4 Amper • 15 lt • Voltmetreli
• 2 adet AC Çıkış, 1 adet DC Çıkış
Hugel Akü 12V 60AH
• Tam kapalı
• Bakımsız
Hugel Akü 12V 60AH
• Tam kapalı
• Bakımsız
Bijon Anahtarı
• 17, 19, 21, 23
4 Parça Oto Paspas
• Kokusuz PVC malzeme
• Kaydırmaz taban
• Tüm araçlar için kesilip kullanılabilir
• 4 Mevsim kullanılabilir
Bagaj Organizer
• 37x30x24 cm
Kompresör
• 150 PSI • 3 metre kablo, 1 metre hortum
• 3 ayrı şişirme ucu
• Analog basınç göstergesi
Jacobs Monarch Eko Paket
• 100 gr