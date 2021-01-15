ŞOK aktüel ürünler kataloğu 15 Ocak Cuma 2021 yayınlanır yayınlanmaz merak edilerek incelenler arasında yer aldı. ŞOK hafta sonu fırsatları kataloğu yine dopdolu, birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla satışan sunan marketler zincirinde özellikle araç sahiplerini ilgilendiren kampanyalar yer alıyor. Koronavirüs salgınından dolayı ŞOK marketler hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet veriyor. İşte güncel katalog…