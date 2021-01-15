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    • Ekonomi
    • 15.01.2021 14:28
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    • 15.01.2021 14:28
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    Merakla ve heyecanla beklenen yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başlandı. en çok dikkat çekenler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra daha pek çok araç ürünlerinde indirimler vatandaşları bekliyor. Farklı teknolojik ürünlerde uygun fiyatlar da yer alıyor. Cuma 2021 haberimizde inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 15 Ocak Cuma 2021!

    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 15 Ocak Cuma 2021 yayınlanır yayınlanmaz merak edilerek incelenler arasında yer aldı. ŞOK hafta sonu fırsatları kataloğu yine dopdolu, birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla satışan sunan marketler zincirinde özellikle araç sahiplerini ilgilendiren kampanyalar yer alıyor. Koronavirüs salgınından dolayı ŞOK marketler hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet veriyor. İşte güncel katalog…

    ŞOK 15 OCAK 2021 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

    i9 Kablosuz Bluetooth Kulaklık
    • Gelen aramayı kulaklıktan cevaplama
    • Bluetooth versiyon 5.0
    • 2 saate kadar konuşma süresi
    • 2 saate kadar şarj süresi

    Araç Çakmak Şarjı
    • 3.1A - Çift usb girişli

    PA350JE Palmera Jeneratör
    • Benzinli • İpli • Bakır sargılı alternatör
    • Motor gücü 6,5 hp • 4,9 Kw
    • Silindir hacmi 196 cm³
    • Sürekli çalışma gücü/
    Maks çalışma gücü: 2,5 - 2,8 Kw
    • 10,4 Amper • 15 lt • Voltmetreli
    • 2 adet AC Çıkış, 1 adet DC Çıkış

    Hugel Akü 12V 60AH
    • Tam kapalı
    • Bakımsız

    Hugel Akü 12V 60AH
    • Tam kapalı
    • Bakımsız

    Bijon Anahtarı
    • 17, 19, 21, 23

    4 Parça Oto Paspas
    • Kokusuz PVC malzeme
    • Kaydırmaz taban
    • Tüm araçlar için kesilip kullanılabilir
    • 4 Mevsim kullanılabilir

    Bagaj Organizer
    • 37x30x24 cm

    Kompresör
    • 150 PSI • 3 metre kablo, 1 metre hortum
    • 3 ayrı şişirme ucu
    • Analog basınç göstergesi

    Jacobs Monarch Eko Paket
    • 100 gr
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    Haberler Ekonomi ŞOK aktüel ürünler kataloğu 15 Ocak Cuma 2021! ŞOK hafta sonu fırsatlarında oto lastiklerinde kampanya!