BİTCOİN REZERV PARA OLMA YÖNÜNDE İLERLİYOR

Demir, "Ülkelerin merkez bankaları kendi dijital paralarını çıkarmak için bir hamle yapmak durumunda. Çünkü Bitcoin artık rezerv para olma yönünde bir gelişme gösteriyor. Dolar, Euro gibi rezerv paralar türünde Bitcoin'de tehdit olarak piyasada yerini aldı" diye konuştu.

"YATIRIM YAPARKEN DİKKATLİ OLUN"

Türkiye'de 10'un üzerinde kripto para borsasının bulunduğunu söyleyen Dr. Bülent Demir, "Kişiler böyle yatırımları yaparken dikkatli olmalı. Hangi tür dijital paraya nasıl yatırım yapılacağına dair konunun uzmanlarından ve aracı kurumlardan destek almakta fayda var. Bitcoin'deki artış cazip olsa da kayıplar da yaşanabilir. Yanlış yapılan hamleler, kişilere kayıp olarak döner. Araştırıp öyle yatırım yapın. Sabırlı olmak lazım uzun vadede kar edersiniz" ifadelerini kullandı.