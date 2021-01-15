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    • Ekonomi
    • 15.01.2021 13:39
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    • 15.01.2021 13:39
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    20 Ocak ürünler kataloğu! da neler var? BİM katalog fiyat listesi...

    katalog her hafta birbirinden hesaplı ürünleri tanıtıyor. 20 Ocak kataloğu bu hafta da dopdolu. 20 Ocak'ta satışa çıkacak ürünler BİM katalog ile tanıtıldı. BİM marketlerinde her hafta birbirinden indirimli ürünler satışa çıkıyor. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan BİM marketlerinde indirimler dikkat çekiyor. İşte 20 Ocak ...

    takvim.com.tr
    20 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalogda neler var?

    BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Ocak günü satışa çıkacak ürünleri tanıttı. BİM aktüel katalog 20 Ocak günü yine dopdolu bir katalogla karşımızda. Her hafta indirimli ve hesaplı ürünler BİM marketlerinde satışta oluyor. 20 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğunda; Dijitsu 32" Uydu Alıcılı Ready Televizyon, Dijitsu Buzdolabı, Dijitsu Derin Dondurucu, Keysmart Duvar Tipi Cam Davlumbaz, Narenciye Sıkacağı, Katlanır Yer Sofrası gibi ürünler dikkat çekiyor.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 20 OCAK KATALOĞU!

    Dijitsu 32" Uydu Alıcılı Ready Televizyon 1.199 TL

    Kumtel Dikey Isıtıcı 199 TL

    Dijitsu Buzdolabı 1.599 TL

    Dijitsu Derin Dondurucu 1.399 TL

    Keysmart Duvar Tipi Cam Davlumbaz 479 TL

    Lambader 199 TL

    Kitaplıklı Çalışma Masası 199 TL

    Heifer Elektrolize Su Üreten Sterilizasyon Spreyi 300 ml 199 TL

    Sterilo Sterilizasyon Kutusu 139 TL

    Arnica Blender Seti 189 TL

    Dijital Baskılı Halı 80x150 cm 29,90 TL

    Dijital Baskılı Halı 120x180 cm 59,90 TL

    Jakarlı Kadife Bornoz 59,90 TL

    Chef's Granit Efektli Krep Tavası 26 cm 29,90 TL

    Narenciye Sıkacağı 79,90 TL

    Katlanır Yer Sofrası 44,90 TL

    Borcam Kare Tepsi 22,90 TL

    Paşabahçe Desenli Saklama Kabı 3,50 TL

    Yuvarlak Elek Süzgeç 6,95 TL

    Desenli Seramik Saksı 12,90 TL

    Büyük Sukulent Çeşitleri 8,95 TL

    Fanusta Dekoratif Çiçek 9,95 TL

    Oyuncak Dondurma Arabası 29,90 TL

    Mini Maket Seti 49,90 TL

    Çok Amaçlı Dolap 229 TL

    Kadın Pijama Takımı 37,90 TL

    Kız-Erkek Çocuk Pijama Takımı 32,90 TL

    Erkek Polo Yaka Sweatshirt 29,90 TL

    Kadife Yatak Örtüsü Seti 139 TL

    ABS Büyük Boy Valiz 109 TL

    ABS Orta Boy Valiz 89,90 TL

    ABS Küçük Boy Valiz 85 TL

    Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 19,90 TL

    Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 24,90 TL
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    Haberler Ekonomi 20 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalogda neler var? BİM katalog fiyat listesi...