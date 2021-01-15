BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Ocak günü satışa çıkacak ürünleri tanıttı. BİM aktüel katalog 20 Ocak günü yine dopdolu bir katalogla karşımızda. Her hafta indirimli ve hesaplı ürünler BİM marketlerinde satışta oluyor. 20 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğunda; Dijitsu 32" Uydu Alıcılı Ready Televizyon, Dijitsu Buzdolabı, Dijitsu Derin Dondurucu, Keysmart Duvar Tipi Cam Davlumbaz, Narenciye Sıkacağı, Katlanır Yer Sofrası gibi ürünler dikkat çekiyor.