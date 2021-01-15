16 Ocak musluklar kapandı! 7 banka ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faizi oranlarına güncelleme çekti! İşte yeni faiz oranları

Konutta Faiz Yükseldi Satış Düştü

2020 Aralık ayında Türkiye genelinde konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,6 oranında azaldı. Konut satışları 2020 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde Aralık ayında 105 bin 981 konut satıldı. İstanbul 20 bin 236 konut satışı ve yüzde 19,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 990 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 5 bin 794 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 20 konut ile Hakkari ve 100 konut ile Bayburt oldu.