15 Ocak evde bakım maaşı sorgula! Evde bakım maaşı parası yatan iller hangileri?

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı ve Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, memur, sözleşmeli personel ve memur emeklilerin aylıklarına yapılacak zam oranları da belli oldu.

2021 yılının Ocak ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. Evde bakım parası ise 1.544 lira 61 kuruştan 1,658 lira 19 kuruşa çıktı.