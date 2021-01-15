Ancak 9 Eylül 1999 ve sonrasında ilk kez sigortalı olmuş kişiler için bu şart 25 yıl sigortalılık ve 4500 gün, ya da 7000 prim günü. Dolayısıyla bu hakkı kullanmak isteyen kişilerin mutlaka önce kendi durumlarını gözden geçirmeleri ve SGK'ya (Sosyal Güvenlik Kurumu) başvurarak bu konuda yazı talep etmeleri yerinde olacaktır.

İŞVERENE YAZI

İlk kez sigortalı olunan tarihe göre değişen emeklilik koşullarından prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini dolduran kişiler bu durumlarını tespit eden yazıyı bağlı oldukları SGK il veya ilçe müdürlüklerinden alıp işverene verdikleri takdirde işveren bu kişilere kıdem tazminatı ödemek zorunda. SGK gerekli kontrolleri yaparak kişinin emeklilik için gerekli yaş dışındaki diğer şartları tamamlamış olması halinde çalışana "kıdem tazminatı alabilir" yazısı vermektedir.