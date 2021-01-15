AGİ 2021 hesaplama tablosu çalışanlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz yılın son günlerinde 2021 yılında uygulanacak olan asgari ücret ve AGİ zam oranları dördüncü ve son toplantı neticesinde netlik kazanmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarını tamamlayarak yeni yılda uygulanacak zam oranını duyurmuştu. Asgari ücret 2021 yılı için net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Peki, gelecek ay hangi çalışan ne kadar ödeme alacak? İşte merak edilenler...

ASGARİ ÜCRET ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Asgari ücret zamlı maaşlar Şubat ayından itibaren çalışanlara çalıştıkları iş yerleri tarafından maaş gününe göre ödenmeye başlanacak.

İşte AGİ 2021 tablosu hakkında bilgiler;