15 Ocak Cuma bankaların güncel taşıt ve konut kredisi faiz oranları! Denizbank-teb-garanti bbva, temel ihtiyaç kredisi ziraat, ykb, ıng, iş bankası

Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, bankaların kredi paketlerine olan talep artmış durumda bulunuyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar bankalara gitmeden önce kredi faiz oranları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte 14 Ocak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları…
15 OCAK 2020 CUMA BANKALARIN GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı. Bu süreçte koronavirüsten dolayı toplu taşıma kullanmak istemeyen ve taşıt kredisi çekerek otomobil almak isteyen vatandaşlar, en uygun taşıt kredisi veren bankaları ve güncel taşıt kredisi faiz oranlarını araştırıyor.
KREDİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIYOR?
Müşteriler hangi bankadan kredi kullanımı yapacaklar ise başvurularını 3 farklı yoldan yapabilirler. Bunun için ilk olarak internet bankacılığı kullanabilecek olan müşteriler bankaların mobil uygulamaları üzerinde de kredi başvurularını tamamlayabilirler. Bunun dışında SMS ile veya banka şubelerine giderek de kredi başvuruları yapılabilir.
15 OCAK 2021 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR
Konut kredisi: 1.65
Tüketici kredisi: 1.75
Taşıt kredisi: 1.75
15 OCAK 2021 HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.75
Taşıt kredisi: 1.75
Konut kredisi: 1.52
15 OCAK 2021 VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1.52
İhtiyaç kredisi: 1.59
SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49
15 OCAK 2021 İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.45
Ev kredisi: 1.40
15 OCAK 2021 AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:
Direkt kredi: 2.03
İhtiyaç kredisi: 1.96
Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)
Konut kredisi: 1.39
Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03
15 OCAK 2021 GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:
Konut kredisi: 1.82
İhtiyaç kredisi: 1.85
Taşıt kredisi: 1.64
15 OCAK 2021 TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.45
Taşıt kredisi: 1.49
Konut kredisi: 1.40