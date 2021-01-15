4 enerji santraline 1670 personel alımı yapılacak! Başvuru şartları belli oldu mu? Hangi alanlarda personel alımı yapılacak?

Salihli ilçesinde faaliyete geçecek jeotermal santraller Salihli JES-2 ve Salihli JES-3'ün kurulu gücü ise 54,5 megavat olacak. Tesislerde 70 kişinin istihdam edilmesi ve buralarda üretilecek enerjiyle 450 bin evin elektrik ihtiyacının karşılanması bekleniyor.

Alaşehir ilçesinde de kurulu gücü 30 megavat olan ALA 2 Jeotermal Santrali'nin açılışı yapılacak. Söz konusu tesiste de 100 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, aynı programda Soma ve Kırkağaç ilçelerine doğal gaz arzının sağlanması dolayısıyla da resmi açılış yapılacak.