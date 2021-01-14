'HAKARET SÖZ KONUSU'

Davacının davalı şirkette beraber çalıştığı amirine 'yalancı' ve 'yavşak' dediğine vurgu yapılan Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

"İşverenin bir işçisinin diğer bir işçiye sataşma-hakaret niteliğindeki bu sözleri dolayısıyla yaptığı fesih haklıdır. Halk arasında 'yavşak' tanımlamasının hakaret amacıyla kullanıldığı da açıktır. Bu tespit bağlamında, Mahkemenin 'yavşak' tanımlamasının 'bit yavrusu' şeklindeki salt sözlük anlamına dayanılarak hakaret olmadığı gerekçesi ile kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü hatalıdır. Davalı işverenin fesih yetkisinin 4857 sayılı Kanun'un 26'ncı maddesi ile öngörülen 6 iş günlük hak düşürücü süre içinde kullanılıp kullanılmadığının açıklığa kavuşturulması gereklidir.