Yasalarımızda var olan kısa çalışma ödeneği özellikle pandemi döneminde hem işçileri hem de işyerlerini koruyan çok önemli bir işlev gördü. Hala da görmeye devam ediyor. Üretimi kısmen ya da tamamen duran işletmelerin çalışanlarının maaşlarını devlet ödüyor. Bu noktada kısa çalışma ödeneği almanın ve başvurmanın şartları da esnetilmişti.