Dul, yetim, anne, baba ve kardeşler için de veriliyor! 801 TL tek seferlik olarak ödeme alıyorsunuz!

Cenaze Yardımı Şartları Nelerdir?

Ölüm yardım parasından yararlanmak için gerekli olan bazı zorunluluklar vardır. Bu şartlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Cenaze yardımı için gereken şartlar şunlardır:

Meslek hastalığı ya da iş kazası sonucunda,

Malullük, sürekli iş görmezlik ya da yaşlılık maaşı alıyorken,

Kendisi için en az 1 yıl malullük, yaşlılık ya da ölüm sigortası primi yaptırmışken ölen kişilerin hak sahiplerine verilmektedir.

1 yıl malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmamaktadır.