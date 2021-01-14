Emekli olup bu işe girdi! Paraya para demiyor! Kilosu 50.000 TL gramla satın alabilirsiniz! Talebe yetişemiyor

Para adeta akıyor! Kilosu 50.000 TL gramla satın alabilirsiniz... Anadolu'da Hititlerden bu yana yetiştirilen safran özellikle Urla ve Safranbolu'da yetiştirilir. Ancak tarımının zor olması ve ekonomik nedenlerden dolayı günümüzde safran İran ve İspanya'dan alınır.
Edirne'de yaşayan Hasan Artan, emekli olduktan sonra eşi ile birlikte safran üreticiliğine merak sardı. Safranbolu ziyaretinde merak ederek aldığı bir kilo safranı ekerek verimden memnun kalan Artan, geçtiğimiz yıl üretime başladı. Kendi bahçesinde safran üretimi yapan Artan, aktarlarda gramla satışa sunulan ve kilogramı yaklaşık 40-50 bin lira arasında olan safranın iyi para kazandırdığını anlattı.
'100 DÖNÜM BAŞKA ÜRÜN YERİNE 5 DÖNÜM SAFRAN EKSİNLER'
Artan, "Üreticilere tavsiye ediyorum. Farklı ürünlere alternatif olarak safran ekebilirler. Üreticiler, 5 dönüm alana ekilen safran ile 100 dönüm ekilen başka bir ürüne göre daha fazla kazanç sağlayabilirler" diye konuştu.
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek de safran hasadına katılarak, 3-4 dönüm alanda safran üretimi yapılabileceğini söyleyerek üreticilere alternatif ürün olarak safran ekmeleri tavsiyesinde bulundu.
'100-140 BİN ÇİÇEKTEN BİR KİLOGRAM SAFRAN EDİLİYOR'
Tülek, safran bitkisi ve üretimi ile ilgili de bilgiler vererek, "Burada da gördüğünüz gibi safran kumsal toprakları seven, güney yamaçları güneşi seven bir bitki. Dolayısıyla ağır topraklarda değil, bu tarz değerlendirilmeyen, kumsal, ikinci üçüncü sınıf topraklarda dahi güzel kaliteli verim alındığını görüyoruz.
Yaklaşık 100 bin 140 bin çiçekten bir kilogram civarında safran elde edilebilmekte. Bunun da ekonomik olarak değeri çok fazla. Safranın bölgemizde de ilerleyen süreçte ekonomik anlamda önemli bir yer alacağını düşünüyoruz. Bölgemizde safran için uygun alan çok fazla var" dedi.
Saray Sofralarının Mücevher Baharatı Safran
Dünyanın en pahalı baharatlarından biri olan safranın ana vatanı Güneybatı Asya'dır. İran, İtalya, Fransa ve İspanya'da da yetiştirilen safran özellikle kimya ve ilaç sanayinde kullanılır. Kendine özgü safran rengi ve keskin kokusundan dolayı kumaş boyası ve parfüm üretiminde de yer alır. Sıra dışı bir aromaya sahip olan bitki özellikle Arap mutfağında yaygındır. Anadolu'da genel olarak ilaç olarak kullanılan safran günümüzde Hint, İran, Avrupa, Fas ve Orta Asya yemeklerinde favori bir baharattır.
Safran Nedir?
Soğanlı bitkiler ailesinden gelen safran tohumu ekildikten sonra 20-30 santimetreye ulaşır ve sonbaharda çiçek açar. Üç tepeciğe sahip olan mor renkli bitkinin tepecikleri kurutularak dünyanın en değerli bitkisel tozu olan safranı oluşturur. Anadolu'da Hititlerden bu yana yetiştirilen safran özellikle Urla ve Safranbolu'da yetiştirilir. Ancak tarımının zor olması ve ekonomik nedenlerden dolayı günümüzde safran İran ve İspanya'dan alınır.
Güçlü bir kokuya sahip olan safran baharat olarak acımsı ve keskin bir tada sahiptir. Ilık su içerisine atıldığında altın rengi verir. Peki, faydaları ve pahalılığı ile öne çıkan safran ne demek? Suya verdiği sarı renginden dolayı Arapçada sarı anlamına gelen asfar kökünden türeyen safran yağışlı ve ılıman iklimi seven bir bitkidir.
Güçlü bir kokuya sahip olan safran baharat olarak acımsı ve keskin bir tada sahiptir. Ilık su içerisine atıldığında altın rengi verir. Peki, faydaları ve pahalılığı ile öne çıkan safran ne demek? Suya verdiği sarı renginden dolayı Arapçada sarı anlamına gelen asfar kökünden türeyen safran yağışlı ve ılıman iklimi seven bir bitkidir.
Safran Faydaları Nelerdir?
İçeriğinde yer alan mineral ve vitaminler soğuk algınlıklarında ateş düşürücü ve enerji verici etki gösterir. Akciğer hastalıklarında özellikle bronşit ve astım rahatsızlıklarında etkilidir. Kalp rahatsızlıklarını engellediği ve kalbi koruduğu düşünülmektedir.
ABD'de yapılan araştırmalarda safranın iştah kontrolünde etkili olduğu gözlenmiştir. Safranın yeme isteğini azaltarak beslenme bozukluklarına iyi geldiği vurgulanmaktadır. Diyet sırasında ortaya çıkan stres ve anksiyeteye karşı yatıştırıcı etkisi tespit edilmiştir.
Yapılan bilimsel çalışmalarda safranın duygusal kontrol bozuklularını düzenlemesi safranın bir diğer faydasıdır. Vücutta serotonin düzeyini kontrol altına alan bitki depresyon başta olmak üzere birçok psikolojik soruna çözüm sağlayabilir.
Sinirleri uyaran etkisi sayesinde erkeklerde cinsel performansı ve isteği artıran safran kadınlarda adet döneminde meydana gelen ağrıların hafiflemesini sağlar.
Antioksidan ve anti kanserojen etkileri ile dikkat çeken safran kanserli tümörlerin yayılmasını engeller ve tümörlerin küçülmesine yardımcı olur.
Hafızayı güçlendirir ve son yıllarda Alzheimer tedavisinde alternatif bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Safran tozu kullanılarak hazırlanan yüz maskeleri cildin daha canlı ve pürüzsüz görünmesini sağlar.
Bunların dışında safran diş sağlığı üzerinde de etkilidir. Diş eti kanamalarından diş çürüğü oluşumunun engellenmesine kadar birçok faydalı etkiye sahip olan bitki gözler de dâhil olmak üzere birçok organın çalışmasını düzenler.