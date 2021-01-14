Emekli olup bu işe girdi! Paraya para demiyor! Kilosu 50.000 TL gramla satın alabilirsiniz! Talebe yetişemiyor

Safran Nedir?

Soğanlı bitkiler ailesinden gelen safran tohumu ekildikten sonra 20-30 santimetreye ulaşır ve sonbaharda çiçek açar. Üç tepeciğe sahip olan mor renkli bitkinin tepecikleri kurutularak dünyanın en değerli bitkisel tozu olan safranı oluşturur. Anadolu'da Hititlerden bu yana yetiştirilen safran özellikle Urla ve Safranbolu'da yetiştirilir. Ancak tarımının zor olması ve ekonomik nedenlerden dolayı günümüzde safran İran ve İspanya'dan alınır.

Güçlü bir kokuya sahip olan safran baharat olarak acımsı ve keskin bir tada sahiptir. Ilık su içerisine atıldığında altın rengi verir. Peki, faydaları ve pahalılığı ile öne çıkan safran ne demek? Suya verdiği sarı renginden dolayı Arapçada sarı anlamına gelen asfar kökünden türeyen safran yağışlı ve ılıman iklimi seven bir bitkidir.

Güçlü bir kokuya sahip olan safran baharat olarak acımsı ve keskin bir tada sahiptir. Ilık su içerisine atıldığında altın rengi verir. Peki, faydaları ve pahalılığı ile öne çıkan safran ne demek? Suya verdiği sarı renginden dolayı Arapçada sarı anlamına gelen asfar kökünden türeyen safran yağışlı ve ılıman iklimi seven bir bitkidir.