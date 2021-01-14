14 Ocak personel alımı başvurusu bugün başladı! Kamu kurumlarının farklı yöntemler ile yayınladıkları ilanlar sayfamızda yer almaktadır. Aynı zamanda çeşitli pozisyonlar için memur alınacak. Bu memur alım ilanlarında yer alan açık kadrolar, ilanlara başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar haberimizde olacak. Kamu kurumları tarafından yayımlanan personel alım ilanlarında farklı eğitim seviyelerinden mezun adaylar için ilanlar bulunuyor. Haberimizin başlığımızda belirttiğimiz gibi kamuya yapılan memur alımlarının bir bölümü KPSS şartı olmadan ilan edilirken diğer bölümü ise 50- 70 KPSS puanları ile adaylara duyuruluyor.
A Grubu Memur (Kariyer Meslek) İlanları
KAMU İHALE KURUMU
KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
10 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
50 SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BAŞKANLIĞI
30 BİLİŞİM UZMAN YARDIMCISI ALACAK
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
25 GENÇLİK VE SPOR UZMAN YARDIMCISI ALACAK
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
UZMAN YARDIMCISI ALACAK
TİCARET BAKANLIĞI
60 TİCARET UZMAN YARDIMCISI ALACAK
TİCARET BAKANLIĞI
50 TİCARET DENETMEN YARDIMCISI ALACAK
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
20 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCISI ALACAK
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 15 UZMAN YARDIMCISI ALACAK
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
10 STAJYER HAZİNE KONTROLÖRÜ ALACAK
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
300 DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCISI ALACAK
B Grubu Memur İlanları
ELBEYLİ (KİLİS) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3 MEMUR ALACAK
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
75 İTFAİYE ERİ ALIMI YAPACAK
YENİKENT (KÜTAHYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 ŞOFÖR ALACAK
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ZABITA ALIMI DÜZELTME İLANI
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4 AŞÇI ALACAK
ADALET BAKANLIĞI
40 ÖĞRETMEN ALINACAKTIR.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
90 HİZMETLİ MEMUR ALACAK
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 MEMUR ALACAK
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
63 MEMUR ALACAK
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
MEMUR ALACAK
ADALET BAKANLIĞI
160 CEZA İNFAZ KURUMU KATİBİ ALINACAKTIR.
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
2 KİMYAGER VE 1 BİYOLOG ALACAK
ADALET BAKANLIĞI
10 AVUKAT ALINACAKTIR.
BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 MEMUR ALACAK
ADALET BAKANLIĞI
40 ADET KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINACAKTIR.
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
32 MEMUR ALACAK
YAYLAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 ADET TAHSİLDAR ALACAK
TİLLO (SİİRT) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
UZGÖRÜR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
PERSONEL - İŞÇİ - MEMUR OLMAK İSTEYENLERDE ARANAN ŞARTLAR
Kamuya yapılan personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:
Türk vatandaşı olmak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi'nde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.