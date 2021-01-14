Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.01.2021 12:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.01.2021 12:18
    ABONE OL

    Kamuya 3.500-4.000 TL maaşla personel alımı başvuru şartları nedir? personel alımı başvurusu bugün başladı

    Ocak ayı kamu ve özele yayımlanan alım ilanları için adaylardan bazı genel ve özel nitelikler talep edilmektedir. Bu bağlamda adaylardan mezuniyet ve gibi özel nitelikler aranıyor. Ayrıca alımlar en az lise mezunu olan adayları kapsayacak ve bir çoğunun başvuruları başladı. Ocak ayı için yayımlanmış olan memur personel alımı ilanlarına göre çok sayıda kamu kurumu veya kamu kuruluşu memur personel alımı yapıyor. Bu kapsamda adaylar başvurularını şahsen veya elektronik ortamda gerçekleştiriyorlar. İşte Kamuya 3.500-4.000 TL maaşla personel alımı başvuru şartları...

    takvim.com.tr
    Kamuya 3.500-4.000 TL maaşla personel alımı başvuru şartları nedir?

    14 Ocak personel alımı başvurusu bugün başladı! Kamu kurumlarının farklı yöntemler ile yayınladıkları ilanlar sayfamızda yer almaktadır. Aynı zamanda çeşitli pozisyonlar için memur alınacak. Bu memur alım ilanlarında yer alan açık kadrolar, ilanlara başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar haberimizde olacak. Kamu kurumları tarafından yayımlanan personel alım ilanlarında farklı eğitim seviyelerinden mezun adaylar için ilanlar bulunuyor. Haberimizin başlığımızda belirttiğimiz gibi kamuya yapılan memur alımlarının bir bölümü KPSS şartı olmadan ilan edilirken diğer bölümü ise 50- 70 KPSS puanları ile adaylara duyuruluyor.


    A Grubu Memur (Kariyer Meslek) İlanları

    KAMU İHALE KURUMU

    KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

    ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

    10 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK

    SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

    50 SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK

    BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BAŞKANLIĞI

    30 BİLİŞİM UZMAN YARDIMCISI ALACAK

    GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

    25 GENÇLİK VE SPOR UZMAN YARDIMCISI ALACAK

    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

    UZMAN YARDIMCISI ALACAK

    TİCARET BAKANLIĞI

    60 TİCARET UZMAN YARDIMCISI ALACAK

    TİCARET BAKANLIĞI

    50 TİCARET DENETMEN YARDIMCISI ALACAK

    ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

    20 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCISI ALACAK

    MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ

    MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 15 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

    HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

    10 STAJYER HAZİNE KONTROLÖRÜ ALACAK

    HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

    300 DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCISI ALACAK

    B Grubu Memur İlanları

    ELBEYLİ (KİLİS) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    3 MEMUR ALACAK

    DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    75 İTFAİYE ERİ ALIMI YAPACAK

    YENİKENT (KÜTAHYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 ŞOFÖR ALACAK

    BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ZABITA ALIMI DÜZELTME İLANI

    EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    4 AŞÇI ALACAK

    ADALET BAKANLIĞI

    40 ÖĞRETMEN ALINACAKTIR.

    EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    90 HİZMETLİ MEMUR ALACAK

    BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    15 MEMUR ALACAK

    DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    63 MEMUR ALACAK

    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

    MEMUR ALACAK

    ADALET BAKANLIĞI

    160 CEZA İNFAZ KURUMU KATİBİ ALINACAKTIR.

    ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

    2 KİMYAGER VE 1 BİYOLOG ALACAK

    ADALET BAKANLIĞI

    10 AVUKAT ALINACAKTIR.

    BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    4 MEMUR ALACAK

    ADALET BAKANLIĞI

    40 ADET KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINACAKTIR.

    JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

    32 MEMUR ALACAK

    YAYLAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 ADET TAHSİLDAR ALACAK

    TİLLO (SİİRT) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    UZGÖRÜR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    TÜM İLANLARA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

    PERSONEL - İŞÇİ - MEMUR OLMAK İSTEYENLERDE ARANAN ŞARTLAR

    Kamuya yapılan personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

    Türk vatandaşı olmak.
    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

    Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi'nde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Kamuya 3.500-4.000 TL maaşla personel alımı başvuru şartları nedir? 14 Ocak personel alımı başvurusu bugün başladı