2021 emekli maaşı zammı! 2021 SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar oldu? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

2021 emekli maaş zammı ne kadar oldu? Şeklindeki sorular emekli vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. TUİK, Temmuz ve Aralık döneminde enflasyonu yüzde 8.36 olarak açıklamış ve bunun sonucunda memurlar ve memur emeklileri 4.36 oranında enflasyon zammı almaya hak kazanmıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Peki, zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? Emekli maaş zammı hesaplama nasıl yapılır? Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
2021 emekli maaşı zammı ocak ayında belli oldu. Enflasyon rakamlarına göre belirlenen emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranıyla beraber hesaplama tablosu da yayımlandı. 2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı. Diğer yandan zamlı maaş ve enflasyon farkı 15 Ocak'ta yatacak.
2021 ASGARİ ÜCRET
Milyonlarca çalışanın maaşını etkileyecek olan 2021 asgari ücret zammı son ücret kararı verildi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasında 1 Ocak tarihinden itibaren asgari ücretin brüt 3577 lira 50 kuruş, net 2825 lira 90 kuruş olarak değişeceği bilgisi paylaşıldı. Bu nedenle emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından 2021 emekli maaşı zam oranı da netleşti.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?
En düşük memur maaşı 3 bin 812 liradan 4 bin 92 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 814 liradan 3 bin 21 liraya çıkacak.
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI BELLİ OLDU MU?
2021 emekli zammı 2020 enflasyon oranlarının açıklanmasıyla beraber netlik kazandı. Bilindiği üzere emeklilere yeni yılda enflasyon oranında zam yapılacak. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Ocak ayı maaşları konusunda zam oranları merak ediliyor. Milyonlarca emekli vatandaş tarafından 2021 emekli maaşı zam oranı araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte emekli maaşı zammı oranı belli oldu. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar 2021?
Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti. Emekli ocak zammı açıklanan bu oranlar doğrultusunda hesaplanabilecek.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Memur emeklileri, geçici personel, devlet memurları ve sözleşmeliler, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de zamlı maaşlarını bu ay alacaklar. Ayın 17'sinden itibaren maaşlar yatırılmaya başlanacak. Böylece vatandaşlar 2021 yılının ilk ayında hesaplarında zamlı maaşlarını görebilecek.
|SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI
|2020 Temmuz
|2021 Ocak
|SSK (2000 ÖNCESİ)
|2.233
|2.420
|SSK (2000 SONRASI)
|1.500
|1.500
|BAĞ-KUR (ESNAF)
|1.627
|1.763
|BAĞ-KUR (TARIM)
|1.534
|1.662
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
4A çalışanlarının emekli olduklarında kendilerine kaç lira yaşlılık aylığı bağlanacağını öğrenebildikleri internet uygulaması SGK'nın resmi sayfası üzerinden kullanılabiliyor. SGK emeklileri T.C kimlik no, SSK Sicil No, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerle ne kadar emekli maaşı alabileceklerini öğrenebiliyor.
BAĞKUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
Bağkur hesaplama için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.
1. Aylığınız 4/b sisteminde hali hazırda kayıtlı olan hizmetinize göre bugün talep etmişsiniz gibi hesaplanmış olup yaklaşık bir değerdir.
2. Asıl aylık talep durumunda hizmetler ve kayıtlar incelendikten sonra hesaplanabilir. Bu ekranda hesaplanmış aylık resmi evrak olarak kullanılamaz.
3. Hizmet bilgileri kurallara uygun girilmemişse aylık bu ekrandan hesaplanamaz.
MEMURLARIN EMEKLİ MAAŞI
Memurların emekli aylıklarında memurun derecesi, kademesi, ek gösterge, hizmet yılı, kıdem yılı ve ek göstergesi belirleyici oluyor. 2008'deki düzenlemenin ardından memurların da emekli aylığı bağlama oranı yüzde 50'ye düşüyor. Memurların bir süredir artırılmasını beklediği ek göstergeler de aylık hesaplamasında kritik önem taşıyor.
Yine SSK'lılar gibi üç dönem üzerinden aylık hesaplamaları yapılan Bağ-Kur'lular da 2000 öncesi dönemdeki çalışmaları için avantaj sağlarken, 2008 sonrasında bu grubun maaşında da düşüş görülüyor.