2021 emekli maaşı zammı! 2021 SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar oldu? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

2021 emekli maaş zammı ne kadar oldu? Şeklindeki sorular emekli vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. TUİK, Temmuz ve Aralık döneminde enflasyonu yüzde 8.36 olarak açıklamış ve bunun sonucunda memurlar ve memur emeklileri 4.36 oranında enflasyon zammı almaya hak kazanmıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Peki, zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? Emekli maaş zammı hesaplama nasıl yapılır? Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

2021 emekli maaşı zammı ocak ayında belli oldu. Enflasyon rakamlarına göre belirlenen emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranıyla beraber hesaplama tablosu da yayımlandı. 2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı. Diğer yandan zamlı maaş ve enflasyon farkı 15 Ocak'ta yatacak.