Hemen başvuru yapın anında alın! Her ay düzenli 914 TL ödeme almak isteyenler bu formu dolduruyor!

KURA GIDA YARDIMI

Kurumun sağladığı bir diğer detsek ödemesi ise gıda yardımı. Yine ihtiyacı olan vatandaşlara sağlanan gıda yardımları 81 ilde yapılıyor. Bu yardımdan faydalanmak için ise iki şart bulunuyor.

Sosyal güvencesi bulunmayan veya geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar. 7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar.