Hemen başvuru yapın anında alın! Her ay düzenli 914 TL ödeme almak isteyenler bu formu dolduruyor!

Türkiye'de maddi durumu iyi olmayan ve açlık yoksulluk sınırında yaşayan binlerce vatandaş olmakla birlikte bu vatandaşlara devlet tarafından ayni ve maddi yardımlar yapılıyor. Bu yardımlar arasında fakirlik ya da muhtaç maaşı olarak da bilinen bir ödemede ise devlet ihtiyaç sahiplerine 2021 yılında 914 TL olmak üzere maddi destek sağlıyor. Bilindiği üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü de çok sayıda alanda vatandaşlara destek ödemelerinde bulunuyor. Kurum tarafından sağlanan bu yardım ödemelerinden en bilineni ise burs yardımları. Burs yardımlarının dışında ise VGM ihtiyacı olan vatandaşlara gıda yardımı ve nakit para yardımı sağlıyor. Peki bu ödemeden kimler yararlanabilir, ne kadar ödenir ve nereye başvuru yapılmalıdır, işte detaylar.
KURA GIDA YARDIMI
Kurumun sağladığı bir diğer detsek ödemesi ise gıda yardımı. Yine ihtiyacı olan vatandaşlara sağlanan gıda yardımları 81 ilde yapılıyor. Bu yardımdan faydalanmak için ise iki şart bulunuyor.
Sosyal güvencesi bulunmayan veya geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar. 7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar.
BAŞVURU İŞLEMLERİ
Gıda yardımı veya nakit para yardımına başvuru yapacak olan vatandaşlar kendi şehirlerinde yer alan Vakıflar Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerine başvurularını yapabilirler.
BAŞVURULARI KABUL EDİLENLERE AYLIK 914 TL YARDIM ÖDEMESİ
Devlet tarafından sağlanan yardım ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için yapılan basın açıklamasında VGM bu ödemelerin, annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde bağlantığını duyurdu.
Ödemeler düzenli ve aylık olarak ödenir. 2020 yılında muhtaç aylığı alan vatandaşlara yapılan ödemelerin tutarı ise 914 TL'dir. Muhtaç aylığı olacak vatandaşların sağlamaları gereken koşullar ise Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından şöyle sıralandı.
Kimler Fakirlik Maaşı Alabilir?
En az yüzde 40 engellilik durumu olanlar,18 yaşından küçük anne ile babasını kaybeden ve kendisine bakacak herhangi bir aile üyesi bulunmayanlar,65 yaşını doldurmasına rağmen emeklilik maaşı alamayanlar Aylık toplam geliri muhtaçlık aylığının altında olanlar
Fakirlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?
Fakirlik maaşı başvurusu Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi aracılığıyla yapılmaktadır. Başvuru esnasında vatandaşların gerekli belgeleri sunması gerekmektedir.
Fakirlik maaşı gerekli belgeler;Başvuru sahibine ait üzerinde
T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik kartı ya da nüfus suretinin fotokopisi
Hane halkının her birinin T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik kartı ya da nüfus suretinin fotokopisi
Güncel ikametgah kayıt belgesi
Muhtarlık onaylı muhtaçlık belgesi
Engelli başvuru sahipleri için en az yüzde 40 engeli tespit eden sağlık raporu Aylık net geliri gösteren gelir belgesi
SGK hizmet dökümü
Muhtaçlık maaşı başvuru formu
Fakirlik Maaşı Ne Kadar?
Fakirlik maaşı ne kadar sorusu, ihtiyaç sahipleri tarafından sıklıkla sorulan bir sorudur. 2021 yılı içerisinde fakirlik maaşı 914 TL olarak belirlenmiştir. Başvuruların onaylanmasının ardından vatandaşlar Ziraat Bankası ya da PTT'den maaşlarını alabilirler.