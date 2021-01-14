Ankara'da 160 bin liraya daire fırsatı! 23 Şubat'ta satışta...

Ankara Batı İcra Dairesi tarafından 23 Şubat 2021 saat 10.50'de satışa çıkarılacağı açıklanan 93 metrekare büyüklüğünde 3+1 daire fiyatıyla büyük ilgi gördü. 160 bin TL muhammen bedel belirlenen evin detaylı bilgileri de ilanda yer aldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden duyurusu yapılan ilanda, evin Ankara Sincan Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunduğu bildirildi. Taşınmazın 3 oda, salın, antre, mutfak, banyo, tuvalet ve 2 balkondan oluştuğu açıklandı.