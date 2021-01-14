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    • Ekonomi
    • 14.01.2021 10:23
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    • 14.01.2021 10:23
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    'da 160 bin liraya daire fırsatı! 23 Şubat'ta satışta...

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanlar arasında 'daki 3+1 93 metrekare büyüklüğündeki daire, fiyatıyla ilgi odağı oldu.

    Ankara'da 160 bin liraya daire fırsatı! 23 Şubat'ta satışta...

    Batı İcra Dairesi tarafından 23 Şubat 2021 saat 10.50'de satışa çıkarılacağı açıklanan 93 metrekare büyüklüğünde 3+1 daire fiyatıyla büyük ilgi gördü. 160 bin TL muhammen bedel belirlenen evin detaylı bilgileri de ilanda yer aldı.

    'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden duyurusu yapılan ilanda, evin Ankara Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunduğu bildirildi. Taşınmazın 3 oda, salın, antre, mutfak, banyo, tuvalet ve 2 balkondan oluştuğu açıklandı.

    İlanla ilgili detaylı bilgi için tıklayın

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    Haberler Ekonomi Ankara'da 160 bin liraya daire fırsatı! 23 Şubat'ta satışta...