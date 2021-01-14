Son dönemde altın alarak yatırım yapan binlerce kişi fiyatların düşüşe geçmesiyle birlikte güncel alış satış fiyatlarını araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 710,00 lira, Cumhuriyet altını 2,905,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,26 düşüşle 437,80 liradan işlem gördü. Peki, 22 ayar bilezik, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı altın alış satış fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?