Son dönemde altın alarak yatırım yapan binlerce kişi fiyatların düşüşe geçmesiyle birlikte güncel alış satış fiyatlarını araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 710,00 lira, Cumhuriyet altını 2,905,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,26 düşüşle 437,80 liradan işlem gördü. Peki, 22 ayar bilezik, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı altın alış satış fiyatlarında son durum...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|443,20
|443,40
|437,60
|437,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.921,00
|2.942,00
|2.884,00
|2.905,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|404,20
|408,20
|399,00
|403,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.854,00
|2.874,00
|2.818,00
|2.838,00
|Yarım Ziynet
|1.427,00
|1.437,00
|1.410,00
|1.420,00
|Çeyrek Ziynet
|714,00
|719,00
|705,00
|710,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,26 azalışla 437,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 710,00 lira, Cumhuriyet altını 2,905,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,26 düşüşle 437,80 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 437 BİN 150 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 437 bin 150 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 435 bin 900 lirayı, en yüksek ise 442 bin 820 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 437 bin 150 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 765 milyon 238 bin 819,22 lira, işlem miktarı ise 1.740,25 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 778 milyon 127 bin 756,68 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.843,16 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.843,16 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,4 düşüşle 437 bin 150 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3833 lira, satışta 7,4129 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4233 lira, satışta 7,4530 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,22'den, bileşik getirisi de yüzde 14,73ten gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2120, sterlin/dolar paritesi 1,3661, dolar/yen paritesi de 104,08 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,75 azalışla 55,58 dolardan işlem görüyor.
ALTIN VE PETROL FİYATLARI YATAY
ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacakları konuşmalara kilitlenmiş olan küresel emtia piyasalarında altın ve petrol fiyatları yatay hareket ediyor.
Piyasalarda Biden'ın konuşmasında, daha önce de ip uçlarını verdiği trilyonlarca dolarlık yeni bir yardım paketine ilişkin neler söyleyeceği merak ediliyor.
Yatırımcılar, Powell'ın konuşmasında Fed'in yürütmekte olduğu varlık alım programının geleceğine ve faiz artışlarının ne zaman başlayabileceğine ilişkin ipuçları arayacak.
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;
- Brent petrol yüzde 0.75 düşüşle 55.49 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.45 düşüşle 52.59 dolar,
- altın yüzde 0.10 artışla 1,850.44 dolar,
- gümüş yüzde 0.71 artışla 25.42 dolar,
- bakır yüzde 0.34 düşüşle 7,971.00 dolar,
- platin yüzde 1.20 artışla 1,113.36 dolar,
- paladyum yüzde 0.33 düşüşle 2,391.36 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 438 liraya, çeyrek altın 725 liraya, Cumhuriyet altını da 2,890 liraya geriledi.
Troy Kıymetli Madenler'in "Altının gözü Powell'ın sözlerinde olacak" analizinde, "Altın satış yönlü seyrine bir günlük ara verdikten sonra dün tekrardan kırmızıya dönerek aşağı yönlü rallisine devam etmiş oldu" denildi ve eklendi:
"Yoğun gündem arasında altın satıcılı seyir izlerken, 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutunma çabasını da sürdürüyor. Dünkü seansa 1854 dolar/onstan başlayan sarı maden, seans boyu dar bir bant içerisindeki hareketiyle dikkat çekti.
"Donald Trump'ın azlinin oylandığı tasarı, Temsilciler meclisinin çoğunluğunun kabulüyle geçti. Bundan sonraki süreçte Senato oylaması beklenirken, piyasaların tepkisi kısıtlı kaldı. Diğer taraftan ABD 10 yıllıklarında dünkü seansta geri çekilme yaşansa da altın üzerindeki baskı henüz kalkmış değil.
"Şimdilerde ise Fed'in tahvil alım programına beklenenden hızlı son vereceği tartışması başlamış durumda. Bu tartışma altının üzerinde yeni bir baskı unsuru olarak öne çıkarken, Jerome Powell'in bugün yapacağı açıklamada netlik kazanacaktır.
"Diğer taraftan Yeni Başkan Joe Biden'ın açıklayacağı teşvik paketiyse piyasaların dikkatle beklediği bir diğer gelişme olarak öne çıkıyor. Tüm bu gelişmeler ışığında altın, 1845 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki kıyasla yüzde 0.5 kazanç elde etmiş oldu.
"Gümüş de altınla benzer gelişmelerden yön bulmaya çalışırken, altına kıyasla düşüşü biraz daha sert oldu. Dünkü seansa 25.50 dolar/ons seviyesinden başlayan beyaz maden, seansı 25.21 dolar/ons seviyesinde tamamlayarak önceki güne kıyasla yüzde 1.3 kaybı hanesine yazmış oldu.
"Sert düşüşünün ardından iki seansta bütün kayıplarını toparlayan platin, dünkü seansta 1100 dolar/ons seviyesinin üzerine döndü. Seansı 1103 dolar/onstan tamamlayan platin, yüzde 2.5 kazancı hanesine yazmış oldu.
"2397 dolar/ons seviyesinden güne başlayan paladyum, seansı 2393 dolar/onstan tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 0.2 kayıpla dünü tamamlamış oldu.
"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altın işlemleri dünya fiyatlarına yakın gerçekleşirken, hacim açısından düşük işlemli seanslar devam ediyor. Borsa İstanbul'da toplamda 1885 kg altın, 1899 kg gümüş işlemiyle seans tamamlanmış oldu."