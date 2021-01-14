Banka çalışma saatleri 2021! Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank şubeleri 2 Aralık 2020 itibarı ile 10:00 - 12:30 ve 13:30 - 16:00 saatleri arasında müşterilerimize hizmet veriyor.

HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ

HSBC'de mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişti.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB 03.12.2020 itibariyle hafta içi her gün 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıfbank sabah saat 09:30'da açılıyor öğlen saat 12:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. 12:30'dan 13:30'a kadar banka öğle molası nedeniyle hizmet vermiyor. 13:30'dan 16:00'a kadar ise banka hizmet vermeye devam ediyor.