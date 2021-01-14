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    • Ekonomi
    • 14.01.2021 09:31
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    • 14.01.2021 09:31
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    2021! kaçta kapanıyor?

    Pandemi döneminde nde değişiklik yaşanıyor. Birçok bankadan yapılan açıklamaya göre şubelerin açılış ve kapanış saatleri değiştirildi. Bankalara gitmek isteyen vatandaşlar da kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen sorunun yanıtı...

    takvim.com.tr
    Banka çalışma saatleri 2021! Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

    Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? 2021 banka çalışma saatleri bankalarda işlem yapmak isteyenlerin merak konusu oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında banka şubelerinde açılış ve kapanış saatlerinde değişiklik yapılmıştı. Bankalara gitmeden önce bu haberi okumanızda fayda var. İşte 2021 banka çalışma saatleri!

    BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

    ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

    Ziraat Bankası 8 Aralık 2020 Salı gününden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.

    HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

    Halkbank 8 Aralık 2020 itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir.

    AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

    Akbank, 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

    DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

    Denizbank 2 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tüm şubelerimizde saat 10:00 - 12:30 ve 13:30 - 16:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

    TÜRKİYE İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

    İş Bankası 2.12.2020 Çarşamba gününden itibaren saat 10.00-12:30 /13.30-16:00 olacak şekilde değiştirilmiştir.

    GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

    Garanti Bankası da 2 Aralık 2020 itibariyle 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

    YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

    Yapı Kredi, 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

    QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

    QNB Finansbank şubeleri 2 Aralık 2020 itibarı ile 10:00 - 12:30 ve 13:30 - 16:00 saatleri arasında müşterilerimize hizmet veriyor.

    HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ

    HSBC'de mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişti.

    TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

    TEB 03.12.2020 itibariyle hafta içi her gün 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

    VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

    Vakıfbank sabah saat 09:30'da açılıyor öğlen saat 12:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. 12:30'dan 13:30'a kadar banka öğle molası nedeniyle hizmet vermiyor. 13:30'dan 16:00'a kadar ise banka hizmet vermeye devam ediyor.
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    Haberler Ekonomi Banka çalışma saatleri 2021! Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?