Banka çalışma saatleri 2021! Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? 2021 banka çalışma saatleri bankalarda işlem yapmak isteyenlerin merak konusu oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında banka şubelerinde açılış ve kapanış saatlerinde değişiklik yapılmıştı. Bankalara gitmeden önce bu haberi okumanızda fayda var. İşte 2021 banka çalışma saatleri!
BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Ziraat Bankası 8 Aralık 2020 Salı gününden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Halkbank 8 Aralık 2020 itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir.
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Akbank, 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Denizbank 2 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tüm şubelerimizde saat 10:00 - 12:30 ve 13:30 - 16:00 saatleri arasında hizmet veriyor.
TÜRKİYE İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
İş Bankası 2.12.2020 Çarşamba gününden itibaren saat 10.00-12:30 /13.30-16:00 olacak şekilde değiştirilmiştir.
GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti Bankası da 2 Aralık 2020 itibariyle 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet veriyor.
YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ
Yapı Kredi, 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
QNB Finansbank şubeleri 2 Aralık 2020 itibarı ile 10:00 - 12:30 ve 13:30 - 16:00 saatleri arasında müşterilerimize hizmet veriyor.
HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ
HSBC'de mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişti.
TEB ÇALIŞMA SAATLERİ
TEB 03.12.2020 itibariyle hafta içi her gün 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Vakıfbank sabah saat 09:30'da açılıyor öğlen saat 12:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. 12:30'dan 13:30'a kadar banka öğle molası nedeniyle hizmet vermiyor. 13:30'dan 16:00'a kadar ise banka hizmet vermeye devam ediyor.