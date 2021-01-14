Döviz kurlarındaki gelişmeleri anlık olarak takip edenler dolar ve euro alış satış fiyatı hakkında araştırmalara başladı. Dün en düşük 7,4039, en yüksek 7,4772 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 7,4039'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başladı. Peki, dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Dolar kaç TL? İşte 14 Ocak 2021 döviz kurları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 437 BİN 150 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 437 bin 150 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 435 bin 900 lirayı, en yüksek ise 442 bin 820 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 437 bin 150 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 765 milyon 238 bin 819,22 lira, işlem miktarı ise 1.740,25 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 778 milyon 127 bin 756,68 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI İTALYA HARİÇ YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, İtalya hariç güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,37 yükselişle 410,60 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,46 artışla 14.003 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 yükselerek 6.765 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 artışla 5.676 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,31 değer kazancıyla 8,387 puanda bulunuyor.
İtalya'da ise yaşanan siyasi kriz nedeniyle pay piyasaları negatif ayrıştı ve MIB 30 endeksi yüzde 0,22 azalarak 22.694 puana geriledi.
İtalya'da, 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Özgürler ve Eşitler (LeU) ile Italia Viva'nın (Iv) oluşturduğu koalisyon hükümetinde, Iv'li 2 bakan ve bir bakan yardımcısı hükümetten çekildiklerini açıkladı.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,03 azalışla 1,2153 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki artış nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılabileceği endişelerinin piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu, teşvik paketlerine ilişkin beklentiler ve aşılama çalışmalarının, borsalar için yakıt işlevi görmeye devam ettiğini ifade etti.
Kovid-19 salgını ve ekonomik etkileriyle zor günler geçiren İtalya'da, hükümette yaşanan krizin ardından konuyla ilgili gelişmeler ve İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki görüşmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu bildiren analistler, bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın teşvik paketine ilişkin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.
ASYA BORSALARI ÇİN HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.
ABD Başkanlığı'na seçilen Biden'ın, göreve gelmesinin ardından hayata geçirme sözü verdiği destek paketine ilişkin detayları bugün paylaşması bekleniyor.
Bu gelişme öncesi yatırımcıların "bekle-gör" duruşuna geçtiği görülürken, Çin'de açıklanan aralık ayı dış ticaret verilerine göre, ihracat yıllık yüzde 18,1 ve ithalat yıllık yüzde 6,5 ile beklentilerin üzerinde arttı.
Çin'de ekonomik güçlüklerin geride kaldığına işaret eden veri setine dış ticaretin de eklenmesine karşın, Şanghay bileşik endeksi kapanışta yüzde 0,9 azalarak 3.566 puana geriledi. Dün Aralık 2015'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören endeksteki düşüşte, gelen kar satışları etkili oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 artışla 28.698 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 104,1 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 49.533 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükselişle 28.430 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 primle 3.150 puanda seyrediyor.
ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ, PETROL YATAY
ABD hampetrol stoklarında önemli ölçüde gerileme olduğunu gösteren veriler sonrası yükselen petrol fiyatları yatay hareket ederken, ABD'de yeni teşvik beklentisi ve tahvillerdeki yükselişle baskılanan altın fiyatları geriledi.
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 8 Ocak'ta biten haftada 3.2 milyon varil düşüşle 482.2 milyon varile geriledi.
ABD'nin hampetrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 900,000 varil artarak, günde 6.2 milyon varil düzeyine yükseldi. Aynı haftada benzin üretimi ise günde ortalama 7.5 milyon varil düzeyine, rafine edilmiş akaryakıt miktarı da günde ortalama 4.7 milyon varil düzeyine geriledi.
Rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da aynı haftada günde ortalama 274,000 varil artarak günde ortalama 14.7 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 82.0 olarak belirlendi.
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;
- Brent petrol yüzde 0.03 artışla 55.91 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.04 artışla 52.85 dolar,
- altın yüzde 0.47 düşüşle 1,840.05 dolar,
- gümüş yüzde 0.13 düşüşle 25.21 dolar,
- bakır yüzde 0.34 düşüşle 7,971.00 dolar,
- platin yüzde 0.35 artışla 1,103.97 dolar,
- paladyum yüzde 0.22 düşüşle 2,394.64 dolar düzeyindeydi.