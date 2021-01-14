Döviz kurlarındaki gelişmeleri anlık olarak takip edenler dolar ve euro alış satış fiyatı hakkında araştırmalara başladı. Dün en düşük 7,4039, en yüksek 7,4772 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 7,4039'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başladı. Peki, dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Dolar kaç TL? İşte 14 Ocak 2021 döviz kurları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?