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    • Ekonomi
    • 14.01.2021 14:31
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    • 14.01.2021 14:31
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    yayınlandı, vatandaşlar tarafından heyecanla ve merakla incelenmeye başlandı. En çok ziyaret edilen market zincirlerinden biri olan Carrefoursa’da çok fazla ürün çeşitlerinde güzel indirimler var. Peki ? Gıdadan hijyene, atıştırmalıklardan içeceklere daha pek çok kampanya sizleri bekliyor. 14-27 Ocak 2021 haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 14-27 Ocak 2021! Carrefoursa indirimlerinde neler var?

    Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 14-27 Ocak 2021 haberimizin içeriğinde yer alıyor. Şarküteri ürünlerinden süt ürünlerine, meyve sebzelerden deterjanlara, güzellik ürünlerinden temel gıdaya kadar daha pek çok kategoride indirimler vatandaşları bekliyor. Alacaklarını belirlemek ve alışveriş öncesinde liste yapmak için Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 14-27 Ocak 2021 gündemde sıkça araştırıyor. Peki Carrefoursa indirimlerinde neler var? İşte güncel indirimler…

    CARREFOURSA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 14-27 OCAK 2021

    temel gıda ürünleri

    süt ürünleri

    güzellik ürünleri

    deterjanlar

    atıştırmalıklar

    temel gıda indirimleri

    mutfak setleri

    çaylar

    deterjanlar
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    Haberler Ekonomi Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 14-27 Ocak 2021! Carrefoursa indirimlerinde neler var?