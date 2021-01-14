



Seller "250 lira civarında tutan poliçeyi yaptırdıktan sonra hasarın boyutu ne olursa olsun sigorta şirketi hepsini ödüyor. Bazı sigorta şirketlerinde sınırsız ihtiyari mali mesuliyet poliçesinde 50 bin liralık muafiyet bulunuyor. Örnek vermek gerekirse, bir kazaya karıştınız ve hasar boyutu 150 bin lira. 43 bin lirayı trafik sigortanız ödüyor, geriye kalan 107 bin liranın 57 bin lirasını da ihtiyari mali mesuliyet sigortasından karşılıyor. Kusurlu taraf sadece 50 bin lira ödüyor. Ancak kaskosu varsa 50 bin lirayı da kasko ödüyor ve cebinden para çıkmamış oluyor. Kaskosunda da İMM limitinin yüksek olması gerekiyor" dedi.