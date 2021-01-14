İKİNCİ BİR İŞYERİNDE ÇALIŞAN YA DA İŞ DEĞİŞTİRENLER

Gelir vergisi beyannamesi ile ilgili sorular, daha çok doktorlar tarafından iletiliyor. Bu nedenle konuyu bir doktor örneği ile açıklayabiliriz.

2020 yılı içerisinde iki özel hastanede birden çalışan bir doktorun birinci çalıştığı hastaneden ve ikinci çalıştığı hastaneden elde ettiği ücret gelirlerinin aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım.