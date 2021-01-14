801 TL tek seferlik olarak ödeme alıyorsunuz! Dul, yetim, anne, baba ve kardeşler için de veriliyor!

801 TL ödeme alıyorsunuz! Dul, yetim, anne, baba ve kardeşlere veriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda en fazla unutulan ödemeler arasında cenaze yardım paraları da bulunuyor. Cenaze yardım paraları belirli bazı koşulların sağlanması durumunda vefat eden kişinin ailesine ödeniyor. Ödemelerde ilk olarak kişinin eşi ve çocuklarına ödeme yapılırken eşi çocuğu olmayan vatandaşların anne, baba ve kardeşleri de bu ödemelerden faydalanmakta. Bu ödemelerden faydalanmak için başvuruda bulunmak zorunluğu olduğundan o dönem başvuru yapmayan vatandaşlar ödemeleri almayı unutabiliyorlar. Cenaze Ödeneği; iş kazası veya meslek hastalığı sonucu, sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta veya kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken, ölen sigortalının ailesine verilir.
Cenaze Yardımı Parası Nedir?
Ölüm yardımı ödeneği, Bağ-Kur, emekli sandığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak çalışma hayatını sürdüren ya da emekli olmaya hak kazanan, yaşlılık aylığı alan veya sigortalı olarak ilk yılını bitirdikten sonra çalışma hayatına son verilen aynı sene içerisinde yaşamını yitiren kişilerin hak sahiplerine 5510 sayılı kanun gereği bir defaya mahsus olmak üzere SGK tarafından cenaze masraflarının karşılanması için yapılan yardım ödemesidir.
Cenaze Yardımı Şartları Nelerdir?
Ölüm yardım parasından yararlanmak için gerekli olan bazı zorunluluklar vardır. Bu şartlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Cenaze yardımı için gereken şartlar şunlardır:
Meslek hastalığı ya da iş kazası sonucunda,
Malullük, sürekli iş görmezlik ya da yaşlılık maaşı alıyorken,
Kendisi için en az 1 yıl malullük, yaşlılık ya da ölüm sigortası primi yaptırmışken ölen kişilerin hak sahiplerine verilmektedir.
1 yıl malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmamaktadır.
Cenaze Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?
Cenaze ödeneğinin müracaatı hak sahibi birinci derece akrabalar tarafından bizzat yapılmalıdır. Yardım başvurusu hak sahiplerince ölüm tarihi belirten bir dilekçe ile güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezinden yapılmaktadır. Sigortası bulunan kişinin ölüm tarihi nüfus müdürlüğü tarafından işlenmemişse sigortalının ölüm tarihini belirten yazılı dilekçe ile ilgili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin SGK'ya verilmesi gerekmektedir.
Cenaze Yardımı Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?
Ölüm ödeneği yardımı başvurusunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından talep edilen belgeler şunlardır:
Mahalle muhtarı tarafından onaylanmış Ölüm (cenaze) yardımı başvuru formu,
Vefat eden kişinin ölüm belgesi veya ölüm raporu
Cenaze yardımı parası için başvuruda bulunan kişinin T.C. kimlik kartı
Yardım başvurusu hak sahipleri tarafından hazırlanmış dilekçe
Ölüm (Cenaze) Yardımı Başvurusu Formu Nereden Alınır?
Cenaze ödeneğinden faydalanabilmek için alınması gereken olan formlar vefat eden kişinin nüfus müdürlüğünde kayıtlı olan ikametgah adresinde bulunan mahalle muhtarı tarafından verilir. Muhtarlık tarafından verilen bu formun sadece hak sahipleri tarafından doldurulması zorunludur.
Cenaze ödeneği nedir?
Cenaze Ödeneği; iş kazası veya meslek hastalığı sonucu, sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta veya kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken, ölen sigortalının ailesine verilir. Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşi, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana veya babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.
SGK'nın cenaze ödeneği belli şartlarda bir kereye mahsus olarak verilmektedir. Belirtilen şartların sağlanmaması durumunda hak sahipleri bu parayı kullanamaz. Ayrıca vefat eden kişinin SSK ya da BAĞKUR'lu olması gerekmektedir.
Emekli ya da çalışan olması durumunda şartlar değişmez. Cenaze ödeneği Kurumun yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanarak uygulamaya sokulur.